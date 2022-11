En busca de la tranquilidad

No se llegó al ecuador de la competición, pero casi. Suficiente para poder evaluar a la UDA en un primer dictamen sobre su periplo en Primera, al amparo de la cuarta victoria consecutiva en el Power Horse Stadium. Y es que lo acontecido ante el Getafe va en consonancia con la evolución de los de Rubi a lo largo del campeonato. Para empezar, el fantasma de Sadiq ya no sobrevuela el Mediterráneo, desapareció. Esta confirmación es de las noticias más positivas que a día de hoy puede recibir la UDA, tras los problemas que la ausencia del nigeriano provocó no solo en el momento de su marcha en la presente campaña, sino en los partidos que en la pasada no participó, pese a ser en una categoría inferior.

El Bilal Touré crece con el paso de las jornadas. No importa que no logre perforar la meta contraria en todos los encuentros porque ante el Getafe se le volvieron a ver destellos que prometen, y mucho. Velocidad, precisión y asociación con sus compañeros en pos del mayor beneficio para su equipo. Cuando El Bilal Touré alcance la edad con la que arribó por estos lares Sadiq, 23 años, los podremos comparar, pues el maliense tan solo tiene 21.

Ely y Babic volvieron a ser clave con sus innumerables despejes y buena colocación, con premio incluido en este último choque ante los azulinos, la portería a cero. En concreto, Ely es el central de la liga con más despejes, ¿alguien da más? Y si comienza a funcionar el ataque y la defensa, incluyendo a Fernando, el resto de posiciones y jugadores se benefician para ir formando un bloque compacto al que solo le flojea la parcela central y su zona de creación, para no tener que rifar tantos balones con pases largos desde la retaguardia. Es la asignatura pendiente a mejorar durante el parón porque volvió a ocurrir ante el Getafe. Quizá el mercado de invierno pueda paliar esa carencia.

Suelo echar de menos a Arnau Puigmal desde que comenzó la temporada e incluso ante el mismo Getafe. Sin embargo, Rubi parece contar antes con Portillo, aunque viendo el resultado obtenido en otras ocasiones y en este último partido, da que pensar. Cada balón de Portillo se convertía en un regalo para el contrario. Robertone, con su buen hacer, intenta que la parcela central no se convierta en un almacén de retales, aun con la presencia de Melero.

Siempre he reclamado la presencia de Arnau Puigmal para dominar algo más el juego

Por ello siempre he reclamado la ayuda de Arnau Puigmal para dominar algo más el juego en esa zona clave y para que el centrocampista catalán explote, ofreciendo su mejor cualidad, la irrupción por sorpresa en ataque. En el otro lado de la balanza encontramos el caso Embarba. Su cambio con Lazo, de pura fantasía. Alguien del Espanyol debe de estar muy atontado, futbolísticamente hablando. No es ya el juego que despliega el extremo madrileño, que también, sino su toque a balón parado, como en el córner que dio origen al tanto de la victoria. ¡Cómo cae ese esférico a la cabeza de Baptistao! Cierto es que el delantero brasileño pone su parte, pues dirige el balón con su testa de forma magistral. Uno y otro, Embarba y Baptistao, van mostrando sus mejores cualidades en beneficio de su equipo.

La situación, con 16 puntos, es envidiable, por haberse enfrentado la UDA ya a Real Madrid y Barcelona en la primera vuelta, y porque con la sufrida victoria ante el Getafe se ha conseguido media permanencia, quizá más de forma mental que por los guarismos en sí. Si Rubi fuera capaz de dar más vida y control al centro del campo, se podría vivir un resto de campaña de lo más tranquila.