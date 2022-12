Cabello, autocrítico: "Hay que hacer mucho más"

Después de la quinta derrota (de 7) del curso en casa y tras volver a caer a la zona de descenso por el 0-1 ante el Yeclano, el entrenador del Poli El Ejido, David Cabello, tiró de autocrítica en su análisis, aunque también volvió a referirse al mal estado del campo, que "perjudica al equipo que quiere proponer", sobre el que pidió "una solución, y yo no la tengo". Con todo, a su juicio su equipo no supo adaptarse a lo que requería un partido que se puso cuesta arriba muy pronto y ante un rival "que se siente cómodo en bloque bajo" y al que "no supimos hacerle daño".

HACER MUCHO MÁS: "Hay que hacer autocrítica, empezando por mí, evidentemente. Nosotros en casa tenemos que hacer mucho más. Está claro que al final te encuentras con un equipo que se planta con tres mediocentros muy físicos, que quiere que no metamos el balón dentro y se encuentran con un gol muy pronto; eso a nosotros no nos hace cambiar el plan de partido, pero a ellos si ya tenían pocas posibilidades de intentar salir del bloque bajo, con ese resultado menos aún. Pero nosotros no supimos atacar, tuvimos algunas ocasiones en la primera parte, pero no a través del juego que queríamos. Más que nunca hay que hacer autocrítica y trabajar, porque tenemos por delante una semana muy dura, muy exIgente, y necesitamos tres puntos el próximo domingo porque tenemos que salir de la zona baja de la tabla".

TRES SISTEMAS: "Esta vez cambiamos la forma, el primer planteamiento que hicimos fue jugar con un delantero más un jugador muy vertical como Caio; después sacamos a dos extremos que dieran amplitud más dos interiores; por último cambiamos para que Javi Delgado y Juancho jugaran juntos y tuviéramos más opciones con envíos al área y tener más presencia en ataque. Cambiamos tres veces y no fuimos productivos, lo intentamos con tres sistemas de juego para de alguna forma lograr hacerle daño al rival y ninguna de las tres nos sirvió. No estuvimos nada cómodos con el balón, no les generamos ningunas dudas ni supimos atacar a un bloque bajo reactivo; ellos solo estaban pendientes de robar e intentar transitar, y luego con algunas acciones a balón parado tuvieron ocasiones".

AUTOCRÍTICA: "Estamos aquí para hacer autocrítica, para reflexionar sobre el partido, las cosas hechas mal, las pocas que hicimos bien intentar reforzarlas. No hay que volverse loco, pero es cierto que con el partido como se puso tuvimos que haber planteado al rival más problemas. Nosotros solo pudimos hacerles daño en acciones aisladas, alguna falta, algún córner... pero en juego ellos se encontraron muy cómodos, defendieron muy bien, se encuentran cómodos con el bloque bajo; ellos saben adaptarse a lo que requiere cada partido y cada rival, y en El Ejido lo hicieron. Aprovecharon también las circunstancias del campo, que no nos favorecen, el viento, que lo mismo, ni a unos ni a otros, encontraron un gol tempranero que les dio alas y a nosotros nos costó revertir esa situación".

ADAPTACIÓN: "Hay que saber jugar todo tipo de partidos. Los rivales son expertos. En el Yeclano prácticamente todos los jugadores son de la temporada pasada, que hicieron una campaña formidable en Tercera RFEF y ellos saben jugar este tipo de partidos, nosotros no sabemos jugar ese fútbol, pero tenemos que adaptarnos a lo que haya en cada momento, hay que adaptarse a un equipo que no quiere jugar, que pierde tiempo desde el minuto 10 de la primera parte".

EL CAMPO: "Aunque suene a excusa, la realidad es que el campo no nos favorece. El campo no favorece nada al equipo que quiere proponer algo. ¿Que igual tengo que modificar? Evidentemente tendré que modificar mis comportamientos en el juego para ganar en casa, porque con 7 partidos, una victoria y un empate, algo hay que cambiar. Pero también creo que el campo hay que tenerlo en mejores condiciones. No entrenamos ahí en toda la semana. Ni un día pisamos el campo para intentar tenerlo en buenas condiciones. Si escucháis a todos los entrenadores, que yo escucho casi todas las ruedas de prensa de mis compañeros cuando se enfrentan a mí y cuando no, hablan del campo que tenemos. Creo que hay que darle una solución, y yo no la tengo. Tengo que cambiar cosas y ya lo he hecho: para ser más verticales, para tener menos riesgo en salida de balón, pero hasta el momento no nos ha dado para conseguir puntos, que es lo que queremos".

VOLVERÁ ESCARDÓ: "La semana pasada la gente estuvo a muy alto nivel, incluso pudimos ganar en Murcia. En este partido creíamos oportuno que Caio necesitaba que el entrenador lo pusiera, porque estaba trabajando muy bien, lo lleva haciendo muchas semanas y no había tenido esa oportunidad. El domingo volvemos a recuperar a Álex, que es un jugador muy importante para nosotros, pero a día de hoy lo que queda es reflexionar y hacer autocrítica sobre lo sucedido en el terreno de juego, que no me gustó en absoluto, y plantear un partido en Lepe para sacar los tres puntos, que para nosotros son vitales antes de irnos de vacaciones de Navidad".

