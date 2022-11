Cabello: "No bajaremos los brazos, el equipo está fuerte"

Cuando más ilusión y esperanza había en El Ejido para que el Poli se reenganchara de verdad a la competición en el grupo 4 de Segunda RFEF, tras haber sumado dos victorias seguidas, la derrota ante el Vélez rescató sensaciones amargas y enfadó a la grada, tal como le hizo ver a su equipo y su míster, David Cabello, en el tramo final del choque. Un varapalo que asume el entrenador con entereza y queriendo mirar adelante con optimismo, pues considera que "estamos ahí a un paso de conseguir cosas y ni mucho menos vamos a bajar los brazos", ya que, apunta, a su juicio "el equipo está fuerte".

Hubo nervios en el tramo final del choque, con el marcador en 1-2 después de que el Velez hubiera aprovechado al filo del descanso un error en la salida del balón. Cabello quiso arengar al público para que ayudara al equipo y se generó cierta tensión, sobre la que se refiere el entrenador: "La grada no estaba enfadada conmigo, lo estaba con lo que veía en el terreno de juego. yo lo que traté fue intentar que ellos les transmitieran la tranquilidad que se necesita para construir ese juego que queremos, eso le pedí a la afición, y si pude ofender a alguien no era mi intención". Según el entrenador celeste, "mi gesto y mis palabras a ellos era que estuvieran tranquilos, que nos dieran confianza, y justo en ese momento nos llegó el tercero y todo cambió, pero hasta ese momento el partido estaba controlado, con algún error en salida de balón que nos generó incertidumbre, y que el rival nos penalizó sin hacer prácticamente nada".

En la clasificación, sí, pero no en el juego ha dado un paso atrás el Poli, según su técnico, quien alude a que "hubo cosas que me gustaron muchísimo, aunque lógicamente no tengo una venda en los ojos, sé que cometimos errores y tenemos que tener la personalidad de asumirlo". Al hilo, expone que "yo asumo mi parte de culpa, asumo que mi equipo asume riesgos y tendremos que incidir en esos aspectos para que no vuelva a ocurrir, porque no nos había pasado en la temporada y nos pasó justo esta semana (en referencia a los errores en la salida de balón)".

El asunto es que, en efecto, era una semana clave a muchos niveles para reenganchar a la grada y todo salió mal: "esta semana todos creíamos que podríamos dar ese salto a nivel de confianza y de enganchar a nuestra gente. Es un paso atrás en la clasificación, pero estamos fuertes, sabemos lo que tenemos entre manos, sabemos dónde cometimos errores y lo que hicimos bien. Pese a estar abajo, estamos todos en pocos puntos, es la realidad de la categoría: mucha igualdad y partidos que se deciden por pequeños detalles, como sucedió con el Vélez, detalles que no dominamos nosotros y el rival sí".