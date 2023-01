Cabello: "La victoria es un golpe de moral muy importante"

No cabe otra sensación más que la satisfacción en el seno del vestuario del Poli El Ejido tras su buen partido, coronado con victoria por la mínima, ante el Betis Deportivo. Así lo expone su entrenador, David Cabello, para quien era casi una obsesión ganar en casa y, como subraya, "además hacerlo como lo hicimos, ofreciendo muy buena imagen", de forma que "los aficionados se fueran orgullosos de su equipo".

PUNTOS DE ORO: "Sabíamos lo que había en juego, la importancia de conseguir esos tres puntos que nos dieran tranquilidad para seguir trabajando. El equipo estuvo muy bien en todo momento, supo jugar bastante bien ante un gran rival al que no vimos en su mejor versión, pero hay que darle méritos a nuestro equipo por su buen trabajo y la dificultad que supone la situación clasificatoria que tenemos, que no es fácil afrontar este tipo de partidos. Estoy muy contento con el trabajo de los chicos, hay que seguir reforzando y mejorando en este 2023".

EN SANTO DOMINGO: "Para nosotros lo más importante era conseguir una victoria en casa, a nuestros fieles brindarles un triunfo tan importante, tanto para ellos como para nosotros, para seguir creyendo en el trabajo de los chicos. Es un golpe de moral muy importante para nosotros. Era importante ganar en casa y ganar como lo hicimos, creo que ofrecimos muy buena imagen y que los aficionados se fueron orgullosos de su equipo, creo que puede ser algo esperanzador de cara al futuro, es lo que buscamos y pretendemos, seguiremos trabajando para que la gente esté a nuestro lado y nos apoye".

SEGURIDAD ATRÁS: "Las porterías a cero te permiten que con un gol, como fue ante el Betis aunque creo que el marcador fue bastante corto para las ocasiones que generamos, puedas ganar. Es cierto que creo que nos está penalizando no ver puerta con facilidad y los marcadores están siendo muy ajustados. Hasta este partido éramos el equipo menos realizador del grupo y no creo que el equipo se caracterice por no tener ocasiones, no ir a por los partidos. Juanje al fin ha visto puerta, algo que es muy importante para nosotros, que los de arriba sumen goles, que son muy necesarios: Juanje, Mario, Caio...".

ESCARDÓ: "Con Escardó dudamos hasta el final. Para nosotros hasta el momento es nuestro jugador más determinante. Sus números ratifican lo que está generando. El jueves tuvo una molestia y antes del partido se vio que no había ningún problema grave, tras una exploración exhaustiva, Y dudamos hasta el final, pero jugó Mario y estuvo a un gran nivel. Le ha venido fenomenal a Mario Mendes, y si todo va bien Álex volverá con el grupo esta semana. Por suerte no lo necesitamos, aunque estaba previsto que pudiera jugar de ser necesario".

FUERTES FUERA: "Llevamos varias semanas sumando fuera de casa. Nosotros vamos a todos los campos con la intención de sacar los tres puntos. El equipo en todo momento quiere ir a por el partido, sea donde sea. Tenemos que sumar de 3 en 3, no nos conformamos con nada que no sea eso antes de los partido, luego obviamente con el desarrollo de los mismos se pueden dar circunstancias que te hagan pensar de otra manera, pero la idea es seguir creciendo y mejorando, y que este año seamos capaces de superar esa asignatura pendiente de ganar en casa y seamos capaces de dar satisfacciones a los aficionados para que acudan a Santo Domingo. Esperemos que poco a poco se unan al proyecto, a lo que ofrecemos. Nos dejamos la vida y la salud por esto. Intentamos ofrecer una buena imagen, que el equipo gane y el aficionado se sienta orgulloso de lo que representamos".