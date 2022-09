Y Cabello, y todo el Poli, al fin respiró

David Cabello respiró por obtener el primer resultado favorable para el Poli El Ejido en esta liga, después de ganar por 0-2 en Utrera, aunque reconoce que "si el resultado hubiera sido el contrario, nadie se habría echado las manos a la cabeza". El malagueño se alegró por la segunda parte de su equipo, que "se acerca a la idea de juego que tenemos", y sobre todo por haber dominado "esos pequeños detalles que están decantando todos los partidos de la categoría en este comienzo de competición". Estas son las palabras del míster del Poli:

EL PARTIDO: "Estamos contentos con el resultado, hicimos una gran segunda parte, aunque tenemos que ser conscientes de que si al partido se le pone al final un marcador favorable al Utrera no hubiese pasado nada. En todos los partidos que vemos, los pequeños detalle están marcando los resultados en esta competición. Es cierto que en la segunda parte fuimos grandes dominadores del juego, encontramos los espacios y jugadores en zonas vitales, que lo veníamos trabajando, pero no lo llevábamos a cabo con efectividad".

VICTORIA DE VALOR: "Tenemos que valorar haber ganado fuera de casa, en un campo como el San Juan Bosco, que sabemos la dificultad que tiene y un muy buen equipo y entrenador; si el resultado hubiera sido al contrario estaríamos igual, porque al final la diferencia la están marcando esos pequeños detalles".

INCONVENIENTES LESIONES: Con Cristian Moreno sabemos el jugador que firmamos, y nos encontramos con un contratiempo que nadie pensaba, pero hay que asumirlo (en referencia a sus problemas físicos), y la llegada a última hora de Héctor y de Javi Mérida también nos condicionó el inicio liguero, aunque siempre digo que no hay que poner ninguna excusa. Estamos contentos porque ya esté disponible, y como locos por que Álex Robles y Héctor se puedan reincorporar con el grupo y sumen".

BUEN TRABAJO: "Ellos tuvieron alguna ocasión clara y se podían haber puesto por delante en el marcador, pero yo felicito a mis jugadores, porque hicieron un trabajo encomiable en los momentos de más dificultad, y luego en la segunda parte tenemos que incidir y afianzar esa idea de juego, que es la nuestra. Estoy contento porque en Utrera conseguimos lo que queremos y buscamos".

CONFIANZA: "Esto fortalece al grupo en general, me alegro por Escardó,, pero por todos. Es un trabajo de grupo. Mis primera spalabras cuando me he dirigido a ellos nates del partido es que tenemos que ser un equipos; somos buenos jugadores, hay grandes invididualidades, pero tenmos que poner todo para que el grupo crezca y mejore, que poco a poco vaya creciendo como todos queremos. Pedíamos tiempo y esta semana tenemos es pequeño margen para seguir afianzando esos conceptos que queremos llevar a cabo.

LOS LESIONADOS: "Héctor Martínez tiene una microrrotura y si no está para el próximo partido debe estar para el siguiente. Álex obles tiene una smolestias y decididmos protegerlo. Los dos son jugadores que vienen de jugar muy poco, de acumular pocos minutos de competición, eso lo sabemos, pero tampoco lo podmeos gestionar si el jugador no nos dice que tiene algún tipo de molestia. Somos cautos y prudentes, trabajamos conjuntamente con el cuerpo técnico para evitar este tipo de lesiones. Los chicos quieren agradar y jugar siempre, pero tienen que comunicar cualquier molestia".