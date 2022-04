El calendario es 'benévolo' con el Almería en la recta final del curso

Que la UD Almería no atraviesa por su mejor momento deportivo es algo que a estas alturas ya pocos aficionados rojiblancos cuestionan. El equipo no tiene esa frescura de la primera vuelta y las sensaciones que transmite despiertan muchas dudas, en particular por las continuas lagunas defensivas que facilitan la labor de los contrarios, pero también por el apagón en la zona de creación de juego.

Con ocho jornadas por delante y las espadas en todo lo alto en la pugna por el ascenso directo, los indálicos se encomiendan al calendario para intentar afianzar el ascenso por la vía directa, puesto que perdían en la última jornada en favor del Real Valladolid tras la igualada en Huesca.

En Segunda hacer pronósticos sirve de bien poco por la particularidad de una categoría tan sumamente competitiva, pero un análisis del calendario de los tres primeros clasificados permite concluir que si los de Rubi logran salir airosos de los dos próximos enfrentamientos ante rivales castellano-leoneses (Ponferrada el próximo lunes y Valladolid el Sábado Santo) luego encararán una recta final de la competición bastante más suave.

Tanto es así que se medirán a un puñado de equipos que probablemente ya tengan sus objetivos cumplidos, algunos de ellos puede que descendidos de forma matemática. Tras visitar el José Zorilla, el Almería recibirá en el Juegos Mediterráneos al Sporting de Gijón, el rival de mayor entidad de los que le restan. La posterior visita al Plantío no se antoja sencilla, pero el Burgos a esas alturas podría tener cumplida la meta de la permanencia, a expensas de ver si lucha o no por el play-off.

Los cuatro últimos envites, con todo, son ante rivales de la cola de la tabla, viéndose las caras de forma consecutiva con Amorebieta, Real Sociedad B o Alcorcón (puede que todos con el descenso consumado por esas fechas), para echar el telón a la liga regular en Butarque ante el Leganés.

El calendario depara otra sorpresa positiva para los de Rubi y es que en la jornada 39ª se verán las caras los dos máximos adversarios en la carrera por el ascenso directo: el Eibar recibirá en Ipurúa al Valladolid. Además, en la 40ª, los pucelanos tendrán que sacar adelante en casa el derbi regional ante la Ponferradina, que podría estar luchando por colarse en la promoción.

Finalizada la 34ª jornada, la UD Almería suma 63 puntos, que son 4 menos de los conseguidos por el plantel que en el curso 2006-2007 ascendía de forma directa a las órdenes de Unai Emery, si bien sigue superando en 5 puntos al dirigido por Javi Gracia, que en la campaña 2012-2013 subía a través del play-off y que a estas alturas sumaba 58 puntos.

Estableciendo la comparación con el pasado más reciente, José Gomes había logrado la temporada pasada en este punto de la competición 60 puntos (3 menos que Rubi) siendo destituido a falta de seis jornadas tras empatar a uno en Anduva.