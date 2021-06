Una vez concluya el periodo de inscripción de clubes en la máxima categoría, será el siguiente paso, el del sorteo del calendario que ‘vista’ de apasionantes duelos los fines de semana al completo desde octubre hasta mayo, excepto el parón navideño. La fecha de referencia para eso será primeros de julio, y hasta ese momento lo que ya se ha cerrado es el encaje de las distintas piezas que componen la temporada al completo, incluidas todas las categorías, en el almanaque que se avecina. La ilusión común es que realmente la 2021/2022 pueda ser la primera de la nueva normalidad, la que, de verdad, tenga los elementos para ser vivida sin la sombra de la COVID-19, la que pase a la historia como ‘Temporada Poscoronavirus’ del vóley español.

La primera cuestión notable antes de rellenar los nombres propios de la competición es que no habrá partidos en medio de la semana. La vuelta a los doce equipos así lo permite, por lo que pasarán al recuerdo esas cinco jornadas de miércoles jugadas según el calendario del curso pasado. No solo eso, sino que volviendo a hacerse la referencia al virus, el avance definitivo de la vacunación y la mejora de la incidencia en nuestro país también invitan a pensar que no habrá ‘aplazamientos forzosos’ que recuperar entresemana, como igualmente ha pasado en demasiadas ocasiones en la 2020/2021. Eso sí, se pudo cerrar, lo que se debe considerar un logro, tras quedar la anterior inconclusa, y la base sobre la que pensar en recuperar las granas llenas.

Respecto a la Superliga Masculina de Voleibol, la disputa de esa competición queda fijada en el mismo tramo de meses que su predecesora, sin miércoles, como se ha apuntado, marcándose un ‘inicio duro’ al tener octubre cinco fines de semana. Así, la jornada 1 se jugará el sábado día 2 de ese mes y la jornada 22, última, va a ser el sábado 19 de marzo, Día del Padre. Entre medias de esa fase regular se va a dar cabida, como siempre, a la Copa del Rey, que el próximo 2022 se desplazará varios fines de semana hacia atrás y que se disputará entre los días 25 y 27 de febrero, en pleno puente para Andalucía, sin sede fijada por el momento. En el ‘Torneo del KO’ se mantiene la participación de ocho equipos, con cuartos de final ‘completos’.

Este ‘retraso’ del segundo título más importante de la temporada supondrá que los equipos tendrán que planificar de modo distinto sus ‘picos’ de entrenamiento físico de carga, puesto que tan solo habrá tres jornadas de fase regular entre la Copa y el inicio de los playoffs por el entorchado liguero. Siguiendo precisamente por el orden cronológico, se mantiene el mismo sistema de competición en Superliga, de cuartos de final, semifinal y final, con la clasificación de ocho equipos para la primera ronda. Esta se disputará al mejor de tres partidos, jugándose el primero en la pista del peor clasificado, y el segundo (y tercero, en caso de ser necesario), en la casa del mejor clasificado. En ‘semis’ será igual, pasándose al mejor de cinco partidos en la final.

Por tanto, el título de liga tendrá un calco de sistema respecto a la pasada 20/21 y se circunscribirá entre el 26 de marzo y el 8 de mayo, esta última como fecha límite si la final llega al quinto encuentro. Habrá dos fines de semana para los cuartos, dos para las semifinales y dos o tres, según marche la eliminatoria, en la referida final que coronará al equipo campeón. El parón de Navidad se circunscribirá entre el 18 de diciembre de 2021 y el 8 de enero de 2022, días del último y del primer partido de los respectivos años. Como apuntes a las fechas, cabe añadir que la Supercopa se jugará el 25 de septiembre, el fin de semana antes del inicio de la Superliga, tal y como se hizo el curso anterior, sin la participación de Unicaja Costa de Almería.

A ese respecto cabe recordar que el tercer título en importancia se disputa entre el campeón de liga y el campeón de Copa. Habiendo hecho doblete el CV Guaguas, el club canario la disputará como primero de liga, por jerarquía de entorchados, y el rival que se medirá a él será el finalista copero, el CV Palma, no el club ahorrador como finalista ‘liguero’. Otro añadido a tener en cuenta, ante posibles modificaciones que puedan producirse, es la participación en competición europea de dos clubes españoles, Guaguas en Champions y CV Teruel en Challenge. En el feliz caso para el vóley de este país que ambos, o uno de ellos, alcancen las rondas finales, podría haber un solapamiento de fechas y surgir la necesidad de algún cambio en la última parte de la Superliga, algo evidentemente impredecible a día de hoy.