El camino a seguir

Si el duelo en El Sadar dejó más dudas que certezas, la visita copera a La Rosaleda ha servido para lograr el efecto inverso y permitir que el equipo, con su primera victoria del curso, se cargue de moral y autoestima para encarar el duelo liguero del domingo ante el Zaragoza con otro aire. Los triunfos en fútbol sirven para crecer porque afianzan los conceptos sobre los que se trabaja durante la semana y también para que la afición empiece a creer en las bondades de un plantel al que en verano se le dio la vuelta como a un calcetín. Fran Fernández es consciente de que puede haber llegado la ola buena y no quiere dejarla escapar ante el conjunto maño, por lo que no es descartable que introduzca varias modificaciones en su once tipo para premiar las buenas sensaciones dejadas en Málaga por ciertos nombres propios.

En la noche malagueña emergió una figura inesperada con el que pocos contaban, pero que el técnico zapillero conoce bien de su paso por el B: Iván Martos. El canterano cuajó un partido de alto nivel en el aspecto ofensivo, incorporándose al ataque cada vez que la situación lo requería e incluso finalizando jugadas (se dio el lujo de enviar un balón al larguero), pero también en labores defensivas, vigilando a su par y entendiéndose bien con su extremo. En ello tuvo mucho que ver que esta vez sí, los laterales tuvieron las ayudas de los mediocentros.Es difícil que a Andoni López le pase factura el choque en El Sadar porque siempre se las vio en un dos contra uno, pero gratifica saber que ante las molestias de Nano y la lesión de larga duración de De los Reyes en el filial hay un futbolista que da la talla.

Parecidos adjetivos pueden dedicársele a Adri Montoro, que debutaba tras salir de una lesión ante el líder de la categoría de plata y superó el examen con nota, marcando incluso el tanto de la victoria al estar atento en el área al devenir de una acción a balón parado. La buena noticia es saber que Romera tiene competidor y eso solo puede subir el nivel.

El mal partido del doble pivote en Pamplona hacía imprescindible que en esa posición entrase un soplo de aire fresco que parece poder aportar Yan Eteki. El camerunés no se arruga ante ninguna situación y demostró en Málaga ser una auténtica trilladora, barriendo todo lo que caía por su zona y distribuyendo luego el balón con cierto criterio, sin olvidar el continuo auxilio a las bandas y dando la cobertura a los centrales cuando estos se incorporaban al ataque. Jugadores así permiten que el resto brille porque los libera de tediosas vigilancias. A De la Hoz, desdibujado ante Osasuna, se le vio mucho más cómodo al lado del africano, que puede aportar el equilibrio en la medular que el equipo venía demandando en ciertos duelos malogrados al perder la partida en la sala de máquinas.

Vale que por currículum deportivo quien estaba llamado a suplir este curso a Pozo era Juan Carlos Real. Para ello se le firmó del Tenerife y para ello se le concedió el dorsal '10'. En el fútbol poco obedece a la casualidad. Pero si el gallego no acaba de tomarle el pulso al equipo y Chema arma el taco cada vez que aparece por el once, Fran Fernández debe articular una solución. Es cierto que el sevillano peca de cierta irregularidad, tal vez fruto de su inexperiencia, pero en Málaga dio una lección de distribución de juego, siempre solícito pidiendo el balón en lugar de esconderse, amén de poseer un buen golpeo a puerta y una eficaz ejecución del balón parado. Su asociación con Narváez (ambos se alternaron en la zona de enganche sin entorpecerse) puede dar muchas alegrías. Jugadores desbordantes y con clarividencia en el pase como él, siempre en el once.

Hablaba Corona hace pocos días de lo que necesita Callejón para hacerse un hueco en el primer equipo y empleó el término popularizado en su día por José Antonio Camacho, "romper la puerta". Justo eso es lo que hizo el hispano-senegalés Sekou Gassama, quien respaldado por Chema cambió con su sola presencia el signo del partido en Málaga al provocar el penalti del empate y generar el caos en la zaga malacitana, hasta entonces muy cómoda con la pasividad de Caballero. Sekou se gana a pulso ser considerado el segundo '9' del plantel y la posibilidad de que, como ya hizo en pretemporada, Fran contemple la posibilidad de alinearlo junto a Álvaro Giménez cuando la situación lo demande. Dos puntas de su envergadura y desgaste son un calvario para cualquier defensa.El camino a seguir está marcado.