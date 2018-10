Todos al campo de San Miguel

Los amantes del balompié en el Levante almeriense tendrán esta tarde, a partir de las 18:30 horas, una ineludible cita en el campo Municipal de San Miguel, escenario en el que se han citado Atlético Pulpileño y Huércal-Overa CF para disputar el interesantísimo y ya tradicional derbi entre almeriense del grupo murciano. Será, además, el primer choque de la presente temporada entre equipos almerienses senior que se dispute en una categoría nacional (Primera, Segunda, Segunda B y Tercera), aunque por ejemplo a nivel juvenil ya se jugó en la jornada inaugural del curso en la División de Honor el choque entre La Cañada y la UD Almería.

Este año parecen haberse cambiado las tornas entre ambos conjuntos si se tiene en cuenta que hace pocos meses el Pulpileño luchaba por subir a Segunda B y el Huércal-Overa por su supervivencia en la categoría. Los de Pulpí solamente suman un triunfo en la competición liguera, el que lograron precisamente la semana pasada y que les sirve para llegar con más confianza a un derbi que necesitan ganar para recuperar esa fortaleza necesaria para empezar a escalar posiciones y mirar a una zona alta en la que, casi por sorpresa aunque no por ello de forma desmerecida, se encuentra un cuadro huercalense que está realizando un arranque de diez. Los de Xavi Juliá se están ganando a pulso la etiqueta de candidatos al ascenso, un objetivo que a priori no estaba en los planes de la entidad que preside Teresa Navarro, pero ahí están las cifras y, sobre todo, las buena sensaciones de un Huércal-Overa que hoy tratará de mantener su buena racha y hacer un resultado positivo en un derbi de gran rivalidad (sana) en el que, a pesar de las diferencias clasificatoria entre ambos actualmente, con los rojillos en play off y los de Pulpí rozando el descenso, no hay favorito alguno.