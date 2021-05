La cantera de Unicaja Almería aprende con ‘Que no te cuenten calorías’

Muy en serio se toman los ‘miniverdes’ todo lo relativo al voleibol, formando un cada vez más nutrido grupo de jugadores, por el número de integrantes, y usando el juego de palabras que mejor encaja, un cada vez ‘mejor nutrido’ grupo de chavales, por el completo repaso a los hábitos de alimentación idóneos para su edad y su actividad que recibieron la semana pasada. Como sucedió con los ‘mayores’, el compromiso del proyecto ‘Que no te cuenten calorías’ encontró en el Club Voleibol Unicaja Costa de Almería una gran plataforma para seguir predicando ‘salud y vida’ a través de lo que comemos diariamente, ruptura de mitos que forman parte del acervo popular. Así, si durante estas semanas se sigue estrenando la serie de capítulos de ‘QNTCC’ protagonizados por los integrantes del primer equipo ahorrador, la cantera verde le pone ahora la tercera ‘C’ al proyecto haciendo una demostración de madurez.

Así lo valora el propio Ángel Rueda en su balance de la actividad realizada sobre la pista del Moisés Ruiz, en la que se congregaron los chicos cargados de interés y de ilusión por aprender: “Áxel, Paco y Miguel pueden estar orgullosos de este grupo de chavales, que tiene una concepción del respeto, la responsabilidad y la competición bien entendida; el equipo es un claro ejemplo de la labor de su entrenador, y para mí fue una pasada poder llegar a ellos, enseñarles, divertirnos y aprender juntos en un rato muy fructífero”. El promotor y protagonista de esta iniciativa divulgativa, ‘Que no te cuenten calorías’, se vio sorprendido y conquistado “primero por el interés, las ganas de conocer y también saber cómo podían mejorar su alimentación para ser más competitivos en la pista, para ganar calidad de vida y, sobre todo, para rendir en los estudios”. Encaja con la idea del club: formar personas y no solo deportistas.

Ángel disfrutó mucho el encuentro: “Aun siendo la brecha generacional más grande en las categorías inferiores, he conectado con ellos desde el primer momento y es alucinante ver cómo, si les prestas un poco de atención, te das cuenta de que tienen las mismas inquietudes y algunas más que los mayores”. Unicaja Costa de Almería incluyó una charla de ‘Que no te cuenten calorías’ en la serie de acciones formativas encaminadas este mes a sus categorías inferiores, las cuales están respondiendo a la perfección: “La ronda de preguntas fue larguísima; jamás me había pasado con niños de estas edades; me preguntaron sobre muchos temas tan interesantes como las intolerancias, las alergias, la suplementación y, lo mas importante, se interesaron por mejorar su día a día en casa y en clase”. Entre los destacados, “disfrutaron con el juego de los cereales del desayuno, descubriendo cuánto azúcar hay escondido en el producto; la lectura de la etiqueta nos dejó momentos gloriosos con algunos ingredientes desconocidos e impronunciables para ellos”, dice para añadir otro tema clave: “Se sinceraron con el uso de móviles, tabletas y ordenadores en RRSS, pero descubrieron herramientas para reducir este insano ocio tecnológico pasivo”.

Y si se ha comentado la tercera ‘C’, cabría añadir una cuarta, la puesta por Curro Sáez como estrella del primer equipo invitada a compartir un rato divertido con todos los chicos que, como él en su día, sueñan con jugar al máximo nivel: “La charla que tuve la suerte de compartir junto a Ángel fue súper gratificante, porque creo que es fundamental que desde pequeños vean que la alimentación es algo tan importante como el entrenamiento, y sobre todo que comer bien no es ninguna panacea, sino que es simplemente aprender y escuchar a gente como este gran divulgador”. En ese sentido, el líbero ahorrador elogió el proyecto de QNTCC y a su promotor: “Creo que el trabajo que está haciendo es clave en la sociedad actual, puesto que muchas veces no sabemos lo que realmente comemos, al igual que no tenemos creencias falsas y no sabemos tampoco los beneficios reales de comer bien en el día a día”.

Como docente en el Colegio El Milagro, escuchó con atención el deseo expresado por Ángel Rueda, para el que “ojalá muy pronto la sociedad se dé cuenta de la falta que nos hace una asignatura de nutrición y alimentación saludable en los colegios”. Hicieron buen equipo juntos durante las casi dos horas de actividad, así confesado por el propio Rueda: “Cuando Curro, nuestra estrella invitada, habló sobre su propia experiencia y cómo era un día cualquiera desde que se levantaba hasta la hora de dormir en cuanto a alimentación, todos prestaron una especial atención; con Curro llegamos a darles una pautas diarias para corregir los ritmos circadianos y contribuir a estar mucho más activos durante el día, encontrar ese foco necesario, mejorar la concentración tanto en los estudios como en el campo de juego, y conseguir el pleno descanso durmiendo las horas necesarias para estar descansados y con energías renovadas al día siguiente; fue muy revelador que quisieran mejorar su desayuno”.

Con esta acción se dio continuidad a la propuesta pre-veraniega para las categorías inferiores, que en la etapa estival van a tener la ocasión de seguir entrenando y de dar la bienvenida a cuantos chicos y chicas quieran sumarse al voleibol. El club se muestra muy orgulloso de estos grupos de cadetes y juveniles, con cada vez mayor número de infantiles, porque son los mejores embajadores de la entidad tanto para la captación de nuevos valores como de cara a la sociedad almeriense. Su pasión por el voleibol, inculcada por sus técnicos, no tiene límites, y su crecimiento se está produciendo sin prisa, pero sin pausa, y formados en los más sólidos pilares.