La cantera de Unicaja Almería aprende dentro y fuera de la pista

Es uno de sus ídolos y estuvo con ellos toda la tarde de entrenamiento del miércoles, no solo hablándoles, sino escuchándolos, porque los verdaderos protagonistas de la actividad eran los chicos de la cantera y no Ignacio Sánchez. El colocador y gran capitán del primer equipo en esta pasada temporada así se lo expresó directamente a esas caras de ilusión y de motivación que tenía delante: “Estoy viendo a personas que ya he visto antes, porque así me veía a mí mismo y a mis compañeros, y lo que quiero que interioricen es que con esfuerzo y con pasión, lo van a conseguir”. Esta fue la primera de una serie completa de acciones que la junta directiva de Unicaja Costa de Almería ha programado para antes del verano, antes de continuar con la actividad relativa a captación y entrenamiento incluso metidos en la etapa estival.

En esa línea se expresa Alfredo Cortés, gerente de la entidad ahorradora, cuando de modo textual asegura que “este club no vive ni un solo segundo de pausa en el año, y lo mismo que el último punto de la final fue el primer punto del nuevo proyecto para el equipo de Superliga, el primer proyecto de Antonio Rodríguez, las categorías inferiores se han convertido en absoluta prioridad para esta entidad”. Así, ya se está preparando un importante dispositivo de captación de nuevos valores, a la par que no se descuida al grueso de jugadores de las actuales categorías inferiores: “Creo que está muy claro que nos sentimos orgullosos de nuestros ‘miniverdes’ y que nos sentimos a la par responsables de su formación integral como personas, sabiendo además que tenemos dos fantásticos grupos de las categorías cadete y juvenil”.

El futuro cercano pasa por extender la horquilla de edades, ampliar a infantiles y a alevines, sin descartar nunca la formación de equipos femeninos, “y nunca yendo a la contra de otros clubes de la provincia, sino todo lo contrario, puesto que de ellos, de todos, aprendemos y a todos respetamos”. Eso sí, hay un hecho diferencial muy claro de Unicaja Costa de Almería, y es ofrecer a las ‘perlas del futuro’ una absoluta cercanía y el tutelaje de jugadores de élite, “convivir con la plantilla del primer equipo diariamente, que es el culmen del proceso que ya anunciamos tiempo atrás”, añade Cortés, “y al entender tan importante brindarles referentes en los que fijarse, vemos incluso más importante fichar a buenos jugadores que sean buenas personas, que sean los mejores modelos a seguir para una cantera verde en plena expansión”.

No se quiere un ‘gigante con pies de barro’, y por eso se ha planificado todo de una manera meticulosa por parte de la junta directiva, ampliando las actividades que se ofrecen de modo paralelo a los niños, “dejando ver a la sociedad que Unicaja Costa de Almería no solo forma deportivamente, sino que lo hace de modo integral sobre la persona”, puntualiza Áxel Mondi como coordinador del programa que ya está en marcha: “La idea de la junta directiva es espectacular, y a la primera se ha visto su utilidad, porque la charla primera fue excelente, Ignacio llegó con su mensaje a los chicos, lo entendieron perfectamente, porque además de narrar sus vivencias en el deporte de élite ha sido capaz de trasladarles eficazmente su formación universitaria paralela, viniendo además de un jugador que pasó de infantiles en este club por las sucesivas categorías hasta que llegó a la primera plantilla, y a otros equipos”.

El colocador almeriense se mostró muy contento de poder estar con los chavales y les hizo mirar más allá: “Vengo a hablarles de lo importante que es hacer lo que te gusta, que en mi caso fue jugar al voleibol, pero sin olvidar que luego hay una vida que vivir, y que es larga, y que no se puede estar toda ella jugando al vóley, así que el mensaje es que se pueden hacer las dos cosas, que tiene su sacrificio, pero que ese sacrificio merece la pena”. Gráficamente, “se trata de sembrar la semilla para luego recoger los frutos”, y pese a que “no he podido seguir mucho a los chicos este año por tema de protocolo y horarios nuevos”, textualmente, “sé que son las mismas personas que estaban cuando estaba yo ahí, con esa edad, las mismas ganas y las mismas ilusiones, eso es clave, que se capten jóvenes así, y luego habrá quien se destaque más o se destaque menos, pero todos siempre con ilusión por jugar”.

No mayor secreto que “entrenar, entrenar y entrenar, y así va saliendo un día mejor, al otro mejor, y al siguiente mejor”, y el principal enemigo, “es una edad en la que se conocen muchas cosas nuevas, en la que hay cierta confusión sobre lo que va a ser el futuro personal… todos lo hemos vivido, pero lo bueno que tiene el deporte es que te ilumina un poco más ese camino, así que sigan por esa senda de trabajo y de pasión por el voleibol”. Con él realmente no se ha dado inicio a la acción directa, puesto que previamente se hizo un reconocimiento a todos los chicos, partícipes de los partidos de Superliga al desempeñar distintos papeles en los mismos y vivirlos desde dentro. Fue a través de una gran foto de familia con el primer equipo, seguida de la referida charla de Ignacio Sánchez, deportista de élite titulado universitario.

La próxima actividad será en la semana del 17 al 21 con una persona especialista en nutrición, que “les dará una visión general y una serie de pautas saludables, más lo recomendado para antes, durante y después de la actividad física”, aclara Mondi. El colofón de este paquete de acciones se pondrá en la semana del 24 al 27, en la que habrá unas charlas de perfeccionamiento a cargo de Manolo Berenguel, Guille Carmona, Jorge Soriano y el propio Áxel Mondi, para el que todo este compendio de propuestas supone que “este club quiere estar muy unido, valorar a los que están dentro, mimarlos y cuidarlos, y también abrirse e invitar a todo el que quiera sumarse a este proyecto de las categorías inferiores de Unicaja Costa de Almería; las puertas están abiertas”, finaliza, mientras que a la par se está planificando el verano verde.