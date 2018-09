El cartero llamó tres veces

Con apenas cuatro jornadas ligueras consumidas cualquier conclusión genérica corre el riesgo cierto de seguir resultando precipitada, si bien empiezan a observarse ya ciertos patrones preocupantes. Las alertas ayer en El Sadar saltaron al ver que la banda zurda unionista era un auténtico agujero por el que Osasuna se coló cada vez que quiso.

Que los tres goles llegasen por ese costado y dos de ellos fueran calcados no es fruto de la casualidad, sino de la desafortunada tarde a nivel defensivo del dúo Andoni-Rioja, encargados de vigilar dicho costado, unido a las nulas ayudas recibidas durante el transcurso del encuentro por el mediocentro de turno, ya fuera Aguza o Arzura.

La entrada de De la Hoz en lugar de Aguza para intentar paliar el desastre en el minuto 58 (fue la primera sustitución de Fran Fernández) terminó agravando el problema porque el cántabro no le tomó el pulso al duelo en ningún momento y contribuyó por tanto a que los pamplonicas se adelantaran primero y pusieran tierra de por medio después.

Y es una pena porque los almerienses tiraron por la borda en apenas veinte minutos el gran trabajo de la primera mitad y el aguante mostrado en el arranque de la segunda, cuando más apretaban los de Jagoba Arrasate, quienes desde el principio quisieron la posesión del balón y buscaron la meta de René para tapar su discreto inicio liguero.

Producto de ese asedio inicial cayó el primero de la tarde de una forma reveladora por cuanto luego se reproduciría en las siguientes acciones, al ver acertadamente los osasunistas un auténtico boquete atacando por su diestra. Rubén García, un futbolista de Primera jugando en Segunda, abrió desde el interior un balón sobre la llegada del lateral Nacho Vidal (excelente partido el suyo), cuyo centro medido cabeceaba Juan Villar al fondo de la red sin que René pudiera hacer nada por atajarlo.

La afición local apenas tuvo tiempo de celebrarlo porque justo tras el saque de centro Corpas recibía un balón pegado a su banda y enviaba otro buen centro para que el testarazo de Álvaro Giménez se topase con la manopla de Rubén Martínez en una parada de reflejos, si bien el punta indálico logró remachar el esférico desde el suelo para poner el 1-1.

La reacción visitante había sido inconstestable y anunciaba que había partido por delante, pero Arrasate ya había encontrado el flanco débil en el adversario y lo explotó hasta la extenuación, sin que del otro lado se hiciera mucho por atajarlo. Andoni era frecuentemente desbordado por ataques en superioridad porque Rioja se mostraba sorprendetemente lento en el balance defensivo, sumado a que ningún mediocentro estuvo al quite.

Con 1-1, pese a todo, el Almería tuvo por dos veces la posibilidad de adelantarse en el marcador. La primera fue en el 24', cuando Juan Carlos Real dribló a Rubén e inexplicablemente se le hizo de noche con todo el marco de la portería despejado para sí, rematando ligeramente escorado. La segunda llegó tras el paso por vestuarios para coger resuello en un duelo de gran desgaste físico. Osasuna saltó apretando mucho en la segunda mitad, pero la primera ocasión clara la protagonizó Romera, con un involuntario centro-chut que repelía el larguero.

La producción ofensiva de los rojiblancos (ayer verdiblancos) fue reduciéndose paulatinamente hasta rozar la intrascendencia mientras Osasuna explotaba las acometidas por el carril del desbordado Andoni. En uno de esos lances Rubén García recortaba dentro del área y el vasco rebañaba el balón con la mano en su caída al césped. La mano fue tan clara como discutible su voluntariedad, pero Pérez Pallas señaló el punto de penalti y Rubén García no perdonó engañando a René, que se lanzaba al lado contrario.

Sin apenas solución de continuidad el Osasuna penetró de nuevo como cuchillo en mantequilla por la banda izquierda en un lance idéntico al del 1-0. Nacho Vidal ponía un servicio medido a la cabeza de Kike Barja, que libre de marca en el segundo palo remataba el 3-1. Corría el minuto 70 y en los 20 restantes lo cierto es que estuvo más cerca el 4-1 que el 3-2.

Las entradas de Narváez y Chema por Arzura y el lesionado Romera poco pudieron aportar en el aspecto ofensivo y el Almería consumaba de este modo su tercera derrota en cuatro jornadas ligueras. Comienzo similar al protagonizado por Casuco en el curso 02-03, cuando el incipiente proyecto unionista aterrizaba en la categoría de plata cargado de ilusión y de jugadores de la tierra que se estrenaban como profesionales.

Aquel equipo no ganó hasta la séptima jornada (lo hizo frente al Compostela en casa por 2-1) y no volvió a repetir hasta la duodécima (2-1 al Eibar). Alfonso García todavía no ocupaba el sillón presidencial y la paciencia entonces ayudó a la salvación final. Habrá que ver el margen de confianza que el máximo accionista le otorga a Fran, si cree o no en el proyecto del hambre. Y mientras en el Tartiere el Zaragoza, siguiente rival, le pintaba la cara al Oviedo...