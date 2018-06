La casa de Tócame Roque

Somos bastantes los aficionados que hemos ido de la mano del fútbol en Almería desde aquella repentina explosión de la Agrupación Deportiva, su monumental caída y la posterior lucha encarnizada por la supremacía capitalina con base en Segunda B. Al desembarcar en ese campo de batalla un novel como Alfonso García, recién rubricada la unión, se empezó a forjar un club basado en la modestia, pero no exento de trabajo y acierto. Al fin, una entidad futbolística de Almería se ganaba temporada a temporada el respeto a nivel nacional. Eran tiempos de organización, laboriosidad, cumplimiento y sobre todo de revalorización para casi todos los jugadores que veían al club rojiblanco como el trampolín perfecto para llegar a rozar la élite del fútbol nacional, e incluso internacional. Ese respeto se transmitía desde las entrañas de la propia entidad, pero los años pasaron de manera inexorable, y como ocurre con cualquier persona o empresa, o uno se adapta a los tiempos o los tiempos terminan por engullir a los impávidos ante el continuo devenir de los acontecimientos. Cuando la Unión Deportiva dejó de ahondar en la profesionalización para adentrarse en un campo más familiar, toda su estructura se fue contagiando hasta llegar a mutar la actitud de los protagonistas en el mismo terreno de juego. El trampolín se fue convirtiendo en un plácido retiro donde familiares, adláteres y viejas glorias del pasado rojiblanco anidan en busca, unos de estabilidad económica, otros de estrujar la teta y los retornados en jugar a ser el doctor Doc de Regreso al Futuro, para tratar de brillar como antaño sobre el césped del Mediterráneo. En ese desbarajuste no es de extrañar que ciertos jugadores hibernen toda una temporada a la espera de mejores oportunidades, en un club donde no hay ni orden ni concierto, porque el respeto se propaga desde los altos escalafones. Nadie se puede asombrar de que ciertos comportamientos, como los supuestos amaños, tengan como una de sus bases de operación un club como la UD Almería, paraíso de la indisciplina previa a los partidos. Solo los profesionales más responsables supieron estar a la altura de las circunstancias para salvar los muebles y dejar a una entidad malherida en la mejor sala de curas posible, la LFP. Quienes aluden al extraordinario legado de Alfonso García como salvaguarda de la actual situación yerran, porque los más de 15 años de la mejor época del balompié en Almería son imborrables, y desde estas líneas así se ha recordado una y otra vez, pero de finalizar la actual presidencia su mandato en Segunda B (si no hubiere venta del club, pinta de eso tiene), el otrora querido y adorado mandatario dejaría el club en peor situación de la que él mismo partió. Y digo otrora porque si hace dos temporadas se hubiese celebrado una encuesta sobre la permanencia de Alfonso García, nadie hubiese dudado de su victoria; sin embargo, el gran error de la actual gestión radica en el cambio de opinión de una mayoría que hasta hace bien poco creía a pies juntillas en el mejor presidente que, sin duda alguna, ha tenido el fútbol de Almería. Solo cabe rezar para que lo que pende de un hilo no se despeñe por el precipicio que conduce a la Segunda B.