Entre 5 y 25 euros, las entradas para el Pulpileño-Castellón

Este miércoles 1 de diciembre, en la víspera del partido, se ponen a la venta de modo anticipado las entradas para presenciar el choque de la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol entre el Atlético Pulpileño y el CD Castellón.

Las taquillas del estadio San Miguel permanecerán abiertas entre las 18:00 y las 21:00 horas. Los niños entre 4-12 años pagarán 5 euros y las entradas para adultos cuestan 20 euros (general) y 25 (tribuna).

Los abonados podrán retirar sus entradas al precio de 10 euros, mientras que los niños abonados podrán entrar gratis a presenciar el choque.

La ilusión va en aumento en el seno tanto del propio club como de los aficionados, que a buen seguro aportarán un gran ambiente al partido, ante un rival de superior categoría, pues el Castellón milita en Primera RFEF y con aspiraciones de luchar por el ascenso a Segunda División.

Los 'orelluts' no se fían del Pulpileño

En el Castellón no se fían de la teórica inferioridad del Pulpileño. Así lo expresa su portero, Iván Martínez, quien asegura que "no podemos confiarnos porque sea un rival de menor categoría porque hacen las cosas bien y son fuertes en casa; vamos a ir a ganar y a intentar no cortar la racha positiva porque consideramos que podemos hacer un gran papel en la Copa del Rey.

El equipo 'orellut' volvió a la competición liguera, y ganó al Betis Deportivo, este pasado domingo después de perderse dos jornadas, que tuvieron que ser aplazadas por un brote de covid en el seno de la plantilla.