Es claro: insatisfecho

La lectura del partido que hizo Fran Fernández era la esperada. Es un técnico inconformista cuando las cosas se hacen mal, aunque el resultado finalmente maquille el juego. Ya había dejado bien claro en la rueda de prensa previa al encuentro que el Almería tenía que mejorar fuera de casa y ayer en Albacete no lo hizo, pese a la supuesta comodidad de jugar con uno más durante casi todo el encuentro.

Desde el principio vio que sus hombres no tenían la concentración de otras tardes. "Ha sido un partido en el que no hemos salido bien, no estábamos activados, quizás por el exceso de responsabilidad. En una acción fortuita han expulsado al rival y con diez, no hemos sabido jugar sin espacios", algo que creyó que mejoraba con las variantes técnicas introducidas tras el descanso: "En la segunda parte hemos mejorado, hemos jugado más por fuera y hemos tenido ocasiones para llevarnos el partido".

Por eso mismo, el almeriense asegura que el empate le sabe a poco. Ocasiones tuvo el cuadro rojiblanco para hacerse con los tres puntos, pero le faltó tranquilidad para manejar el encuentro y llevarlo a su terreno. "No hemos dado una buena imagen, si hubiéramos hecho un gran partido, nos conformábamos con este empate, pero no ha sido el caso. No me voy contento, soy ambicioso y no hemos estado nada bien aquí".

Además del mal juego, su equipo vio cómo caían lesionados dos jugadores importantes: Ibiza y Narváez, que se unen a las de Saveljich y Aguza. "Me preocupan las dos lesiones, la de Ibiza es muscular, creo que en el isquio, mientras que la de Narváez es una contusión", lo que llevó a Almería a presentar una defensa inédita en la segunda parte, con 1-0 en el marcador, que por lo menos les sirvió para salvar un punto con el gol de Álvaro. "No teníamos más remedio que poner esa defensa, quizás por detrás en el marcador hemos mostrado nuestra mejor cara. No puede ocurrir que seamos valientes sólo cuando nos marquen".