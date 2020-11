Puede que fuera el primer día en el que Manolo Berenguel se fuera más tranquilo a la cama, mientras que otro Manolo, Sevillano, pudo hacer esas largas horas de bus hasta Soria con buen sabor de boca. El primero acumula cuatro victorias seguidas y al segundo le ha caído el mismo número, pero de derrotas, siendo sin embargo la sensación que les queda tras el clásico bien distinta a la que venían teniendo. Y sí, se puede ganar y perder, pero es importante el modo de hacer ambas cosas. Antes, sobre el marco general, sobre la no asistencia de público ‘por decisión propia’ del club Unicaja Costa de Almería, respaldo, como el trasladado por Berenguel: “Triste, pero mi apoyo incondicional, esto es así, así había que hacerlo, el club ha actuado en este caso de la mejor manera posible, es una pena para la gente que viene, pero es lo responsable porque más triste es lo que está pasando fuera”.

El técnico ahorrador lo tiene muy claro, que “entre todos tenemos que parar al bicho, y todo lo que podamos aportar y evitar para evitar contagios, bienvenido sea”, algo que de igual modo suscribe y apoya sin fisuras Sevillano: “Evidentemente, la salud es lo primero, y en todas partes, cada comunidad va tomando medidas diferentes, un poco ‘a lo loco’ cuando te mueves de la tuya, pero cada vez en todos lados hay medidas más drásticas que supongo que irán a más, incluso; esperamos que no se líe más y vayamos a confinamiento y eso, porque ahí es donde se complicaría todo; mientras que todo conlleve a que la liga pueda continuar, mejor”. Es el primer clásico de ambos sin el calor de la afición, pero los dos lo ven muy necesario, como seguro que las aficiones de ambos decanos de la Superliga.

Respecto al juego, Manolo Berenguel, lo dicho, se pudo marchar satisfecho: “Sí que ha habido varias cosas que me han gustado; me ha gustado Soria, me ha gustado cómo ha comenzado el partido, con muchísima valentía y apretando en saque, ha sacado mejor, y ha recibido mejor, pero nosotros hemos estado muy sólidos en todo momento, a pesar de esos problemas que hemos tenido al principio en recepción, hemos estado en ataque, por parte de algunos, muy contundentes, los centrales, o Colito, con números espectaculares, muy crecido y motivado, y momentos del pulso que nos echa el rival, los hemos aguantado muy bien; en el tercer set ha estado ahí, reñido hasta el final, vóley de buen nivel, y por dos puntos se define, así que en el resumen tengo que decir que estoy muy contento con el rendimiento de mi equipo”. En más detalle sobre rotaciones de jugadores, “manejar situación de la carga física, de jugar miércoles y sábado, que a mí me encanta, por cierto, y jugar también con que no puedes hacer en gimnasio porque necesitas adaptándote a la competición”.

Lo bueno, que “para jugar entresemana viene muy bien que tengas un equipo más extenso y competitivo a la vez”, como sucede con Unicaja Costa de Almería: “Hay gente, como Javier Jiménez, que es el último en llegar y el que menos volumen ha tenido, y para él es su pretemporada, y necesita partidos así para seguir creciendo; tiene que mejorar su nivel, que él lo sabe, pero esta es la forma, tanto entrenar, que lo está haciendo bien, como en la competición”. Sobre otros nombres, da explicación también precisa: “Tanto volumen pasa factura, Marlon, un poco tocado de la rodilla, descanso, Carlos Jiménez, tras dos partidos espectaculares, descanso… lo más importante es que estén todos comprometidos y que no se despiste ninguno, tanto para jugar como para momentos puntuales, y el ejemplo es Villarreal, solo en saque, pero con predisposición buenísima, y encima con un gran nivel”.

Mientras que Berenguel trabaja con las armas que tiene y busca “aprovecharlas al máximo”, Sevillano hace lo propio, y el resultado es una buena imagen que merece más victorias: “Un partido más disputado de lo que parece en los dos primeros sets, porque se nos escapan otra vez al final; hemos jugado muy bien en muchas facetas, lo que teníamos estudiado y preparado para sacar ventajas, porque contra equipos como estos, o buscas agujeritos por donde pasar o no haces nada, y nos estaban funcionando muy bien, pero nos ha liquidado darles muchas algunas facilidades en puntos sueltos, entonces, por muy bien que les estés compitiendo, o jugando de tú a tú, a un equipo como Almería le regalas tres o cuatro cositas en un set y eso es algo que te liquida”. La lectura es clara: “Nos falta eso, el conseguir mantener lo que sabemos hacer bien, pero sin regalar nada al otro lado, que se lo tengan que ganar”.

Río Duero Soria busca el equilibrio, y lo está consiguiendo con la mezcla de juventud y veteranía, menos de 20 y más de 30, relevo generacional: “Se da la casualidad de que dos chicos titulares en la junior de Palencia son de Soria; era un poco esperable que los tuviéramos allí, y además a dos llamados a despuntar bastante, porque en el día a día se les ve una progresión brutal, y sí hay mucha variedad de veteranía y juventud”. En el recuerdo cercano, malos momentos para salvar la temporada, y se ha puesto remedio: “El año pasado sufrimos muchísimo en la temporada, y uno de los puntos era un exceso de juventud, que hizo que en momentos tuviésemos dudas que ahora, con gente de 30 más o menos, metemos el puntido de ser jugadores capaces, de haberse visto en situaciones complicadas de set y de momentos en los que hay que tirar, y cogerán la responsabilidad”.