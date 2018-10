Sin complejos en el Mediterráneo

Después de la dolorosa derrota en Cartagonova por 4-1 la pasada semana, la Unión Deportiva Almería B se ha preparado a conciencia a lo largo de esta para afrontar lo más preparada posible el complicado duelo que tendrá que afrontar esta mañana ante nada menos que el UCAM Murcia, uno de los gallitos del Grupo IV de la Segunda División B, un claro candidato a luchar por el ascenso de categoría.

Pese a ser un recién ascendido, el filial rojiblanco no tiene complejo alguno para encarar este choque, y mucho menos si tiene que jugar en casa, en un Mediterráneo donde todavía no conoce la derrota. Los rojiblancos quieren mantener su fortaleza como locales en su retorno al Estadio capitalino, ya que cabe recordar que en su último enfrentamiento en tierras almerienses, en el que se impuso al Don Benito por un contundente 4-1, los canteranos jugaron sobre el césped del Antonio Peroles de Roquetas de Mar al estar tratándose el verde tanto del Mediterráneo como el del anexo. En cuanto a cifras, el equipo de Esteban Navarro es el tercer mejor local por el momento, solo superado por Marbella y Melilla, que han sumado nueve puntos de nueve posibles ante su gente, mientras que los almerienses han dejado escapar dos. Curiosamente, delante tendrán hoy los rojiblancos a un UCAM Murcia que es el mejor visitante del Grupo IV, con pleno de triunfos y habiendo encajado solamente un gol en contra en tres partidos como foráneo. Números, sin duda, que dicen mucho sobre el potencial de los universitarios, que llegan a Almería en puestos de play off de ascenso, a un punto del líder.

El técnico natural de La Mojonera no tendrá bajas para este partido, ni por lesión, ni por sanción, ni relacionadas con el primer equipo, aunque tendrá que hacer varios descartes antes del encuentro. En principio no se esperan cambios destacables en el once almeriense ante un complicadísimo oponente al que los chicos de Navarro no le van a poner las cosas nada fáciles en un Mediterráneo que debe ser la cura de los rojiblancos tras su derrota frente al Cartagena el domingo pasado para recuperar confianza y fuerza en la tabla.