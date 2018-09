En constante crecimiento

Está costando lo previsible, pero poco a poco, con los inevitables altibajos, Fran Fernández va perfilando su once tipo, circunstancia para lo que resultó clave el envite copero en Málaga. Si otras veces el torneo del KO no fue más que un engorro, al Almería de los 17 fichajes veraniegos le ha venido como anillo al dedo, una herramienta de corrección. Para crecer, el equipo necesitaba una victoria que refrendara el trabajo y disipase dudas y el 'efecto Rosaleda' tuvo su continuidad ante el Zaragoza, uno de los bloques más fiables por lo que se ha visto hasta la fecha en la categoría.

En lugar de acometer modificaciones estructurales como empezaba a demandar la afición, el técnico zapillero tuvo la sangre fría de realizar pequeños ajustes en la alineación titular, tanto en defensa como en la media, reservándose la estocada final para el tramo decisivo del encuentro con la entrada de los estiletes que brillaron en Málaga, con la retaguardia rival ya desgastada.

Juan Ibiza es el único central zurdo del actual plantel y tarde o temprano estaba llamado a hacerse con el puesto, pero había que gestionar la alternancia y Fran Fernández ha dejado que cayera como fruta madura. Trujillo, señalado habitual, ha sido el damnificado tras firmar discretas actuaciones en el arranque liguero, pero eso no significa que el capitán vaya a quedar relegado, ya que a Saveljich no le bastará con mostrar jerarquía mandando en la retaguardia ni minimizar los errores para mantener el puesto. A un jugador internacional como él se le demanda también que aporte en las acciones ofesnvias a balón parado. Todo a su tiempo, pero no debería dormirse en los laureles, con Owona también al acecho. En los carriles, Andoni se consolida en el zurdo ante la falta de competencia (Nano y De los Reyes están lesionados), pero sin olvidar que Iván Martos le echa el aliento desde el filial, como demostró en Copa. El diestro es titularidad de Romera por experiencia y oficio, con Adri Montoro meritando.

Hay entrenadores que se pasan el curso entero intentando buscar la pareja más solvente para armar al equipo en la sala de máquinas y no terminan de encontrarla. Mezclan unas piezas con otras y el equipo sigue sin carburar. En pretemporada Fran empleó todas las combinaciones posibles con el trío Arzura, Aguza y De la Hoz para la media, tanto en la versión doble pivote como su rendimiento en dibujo de trivote. No acababan de complementarse unos con otros. En esas emergió en los últimos días de mercado la figura de Yan Eteki. Tras el necesario proceso de adaptación el camerunés tomó las riendas ante el Málaga con el ánimo de no soltarlas. Trilló el campo. Su despliegue físico es descomunal, y a ello le añade una aseada salida de balón. Eso, unido a la fe que Fran le profesa a De la Hoz, ha propiciado un dúo que equilibra muy bien la medular, quizá necesitada en algunas fases del partido de la aportación ofensiva de Aguza al solapar sus movimientos, circunstancia que conforme vayan jugando más duelos juntos se irá corrigiendo de forma natural.

La vertiente ofensiva del equipo la han capitalizado Rioja, Corpas, Juan Carlos Real y Álvaro Giménez. De los cuatro, Rioja y Real corren el riesgo cierto de perder la titularidad ante el empuje de jugadores como Narváez o Chema. Sekou también se lo está poniendo difícil a Álvaro Giménez, pero el ariete ilicitano responde en el campo con trabajo estajanovista y generación de espacios en la zaga rival que no terminan de ser rentabilizados por la segunda línea. Solo Corpas, armónico en el balance ataque-defensa (el sueño de cualquier entrenador) se afianza en el extremo diestro. El resto de las posiciones están más sujetas a sufrir idénticos retoques. Quizá Fran siga 'protegiendo' a Chema eludiendo sacarlo de inicio para guardarse un comodín, pero la pelota está en el tejado de Real y Rioja. O espabilan o en banquillo los reclama.