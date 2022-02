El coronavirus insiste en que Unicaja Costa de Almería no acelere

Habría sido muy importante para los ahorradores vencer, sabiendo que existía el claro peligro de salir derrotados, pero lo más significativo de este duelo es que comenzaba con él la cuenta atrás para el ‘torneo del KO’. San Sadurniño en casa, Arenal Emevé Lugo en cada y Teruel fuera, y a Gran Canaria para medirse a Rotogal Boiro. Sin duda, tres rivales de entidad, idóneos para el objetivo a día de hoy, que no es otro que recuperar del todo, por fin, las sensaciones y el ritmo de juego. Si se hubiese vencido a Sansa, dos pájaros de un tiro, si se hubiese perdido, solo uno, pero fin de semana provechoso al fin y al cabo. Desde este jueves se ha manejado información en el Moisés Ruiz sobre varios positivos de coronavirus en Sansa, cifra en aumento paulatino, y finalmente… aplazamiento.

Desde Unicaja Costa de Almería se mandan ánimos a los afectados y al club gallego ante esta situación, en cierto sentido, ‘imponderable’. Le puede tocar a cualquiera, da igual el cuidado que se ponga, porque el virus encuentra una rendija y se hace ‘grande’ al entrar en un grupo. En este sentido, será el tercer aplazamiento de los verdes, dos de ellos por situación sobrevenida, primero de Melilla Sport Capital y ahora de San Sadurniño, y la de en medio por afectación propia, cuando no se pudo viajar a Boiro. El parón de 40 días sin jugar se había convertido en una seria amenaza que, efectivamente, se hizo real con una primera derrota en la temporada ante un Feníe Energía Mallorca que llegó lanzado hasta Almería. No solo eso, sino que hizo que faltara algo para verse remontados en Canarias.

Este iba a ser el tercer partido del año 2022, con muchas ganas de volver a la senda del triunfo, frente a un adversario que llegaba al Moisés Ruiz tras vencer su derbi ante Lugo en el tie-break, muy bien armado y peligroso. Por ello, más allá de los puntos en juego y de pensar en recuperar la cúspide de la clasificación de la Superliga, se entendía como una carga magnífica de cara a la Copa del Rey, que ya está a la vuelta de la esquina. Se ganase o se perdiera, se cargaría depósito, eso seguro, que es la misión a tres semanas vista del ‘torneo del KO’. Sin embargo, el jueves por la tarde ya se emitió el comunicado de San Sadurniño a la RFEVB y, una vez más, la dinámica de trabajo verde en la recta final de la semana cambió, se reprogramó e intenta no provocar una merma anímica.

Del 3, 2, 1 ya falta el 3, y habrá que pasar directamente, si no hay más sorpresas por la COVID-19, directamente al 2, que será dentro de una semana en el Moisés Ruiz. Desde ya el trabajo mental en el seno de la plantilla se intensificará para llegar con un máximo convencimiento de las opciones reales de ganar a la Copa del Rey, mientras que en fase regular, antes de que se dispute el resto de la jornada décimo séptima, se tiene a tiro, a tres puntos, a Guaguas, con hasta ahora dos partidos menos. Al disputarse el choque de los canarios y Teruel en Los Planos, serán tres partidos menos jugados, pero las cuentas no variarán respecto a que se seguirá dependiendo de si mismo para acabar líder y tener el factor cancha a favor en todas las eliminatorias de playoff que se puedan disputar.

La tabla clasificatoria ‘manga por hombro’, con aplazamientos pendientes de recuperar para más de la mitad de los equipos, la situación más dramática es la de Rotogal Boiro, que no ha podido debutar todavía en 2022 y cuyo primer partido será, por fin, comenzado el mes de febrero. Visitará este sábado Los Pajaritos de Soria, pero, para seguir en una línea similar de mala fortuna, no podrá recuperar, por las fechas de los positivos de San Sadurniño, ese derbi gallego, que estaba previsto para el día 9, miércoles de la próxima semana. En este momento, y dada la cercanía de la Copa del Rey y que el cuarto de final es frente al cuadro boirense, es el equipo a seguir y a estudiar, aunque no se tenga casi nada de material reciente para poder hacerlo por, una vez más, el protagonismo COVID.

En relación al momento mental que se presenta ante los verdes se ha expresado Manolo Berenguel, para el que “los aplazamientos de los partidos al final, se mire como se mire, siempre son un fastidio”. Ha recordado que “se tiene la planificación de toda la temporada gestionada con el calendario en la mano, y al surgir todos estos inconvenientes todo se trastoca”. Así, lo inmediato para Unicaja Costa de Almería es “ir ajustando entrenamientos diarios, estar pendientes de resolver las fechas de los partidos aplazados, ahora está a la vuelta de la esquina la Copa del Rey y, por ello, habrá que intentar que sean después, aunque se junta con el playoff”. Está claro que, insistiendo, “es un fastidio”, y su clave es que “tanto los jugadores como el cuerpo técnico nos hagamos fuertes mentalmente, que nos adaptemos a las circunstancias, y así creo que estaremos preparados para competir”.

La comunicación oficial del aplazamiento del partido se hizo oficial a las 12.47 horas del viernes por parte de la Federación Española de Voleibol, extendiéndose la incidencia así mismo al referido derbi gallego de entresemana. El correo federativo versó de la siguiente manera: “Habida cuenta de los resultados positivos por COVID-19 en el equipo de Intasa San Sadurniño y la susceptibilidad de contagio a determinados miembros de la plantilla, procede la suspensión de la competición de dicho club y aplazar los partidos que contra Unicaja Costa de Almería y Rotogal Boiro estaban programados para el 5 y 9 de febrero, respectivamente”. Como es preceptivo, se cerró con la coletilla relativa a su recuperación: “La concreción de nuevas fechas para su disputa se ventilará según el procedimiento habitual con el Departamento de Competiciones de la RFEVB”.