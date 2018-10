Los cruzados marchan ‘sin complejos’ hacia la victoria

En una jornada en la que parece quedar todo eclipsado por lo que suceda en La Cartuja entre Ciencias y Liceo, el primer plato ‘fortísimo’ del Grupo C en lo que va de temporada, Unión Rugby Almería ha marchado firme a su segunda visita a Madrid, lugar de victorias de prestigio que han pasado a los anales de la corta historia del club, para precisamente ampliar esa lista. Arriba del todo un solo equipo quedará con pleno de victorias o, en caso de empate, ninguno. Un paso más atrás el CRC Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria quiere dejar claro que es otro año más favorito a luchar por el ascenso, pero URA no se lo va a poner nada fácil. Tampoco un posible ‘tropiezo’ ante los almerienses va a marcarle definitivamente la temporada, pero sería su tercera derrota, la mitad.

Con 14 puntos merced a tres victorias, dos de ellas con punto bonus ofensivo, y dos derrotas, ninguna de ellas con bonus defensivo, el cuadro madrileño es un rival durísimo para los cruzados dirigidos por Nacho Pastor, pero los retos no dan un sesgo de temor a un equipo que quiere ser valiente: “Tenemos que intentar superar las dificultades del desplazamiento para volver a la senda de nuestra propuesta de juego, más arriesgada, más lanzada, más atacante, más punzante”. El preparador unionista no tiene en cuenta la tabla clasificatoria si no es para arrancar de cuajo las sensaciones negativas que están lastrando a su equipo: “Será un buen momento para ver a un URA agresivo, con ganas de recuperar la senda de los puntos y con la necesidad de quitarnos el complejo”.

Se ha referido al verse a si mismos como “equipo de la parte baja de la tabla”, y eso es básico “para intentar sacar la cabeza, intentar mirar arriba y recuperar esa confianza que necesitamos para jugar, con menos presión y de una forma más tranquila”, ha sentenciado. En todo caso, es realista y así afronta la cita: “Vienen quintos en la clasificación y nosotros seguimos décimos, pero bueno, creo que vamos a poder hacer un buen partido; hemos recuperado a algunos de los jugadores que estaban lesionados la jornada pasada y hemos trabajado tras el partido con Ciencias, donde vimos lo que representa jugar contra el líder del grupo, aquellas fases de juego que dejaron en evidencia su buen hacer”.

Dicho todo ello, “lo primero es valorar al rival como muy duro, muy trabajado, con aspiraciones a estar en la parte alta de la tabla y que ha tenido los últimos años una trayectoria de plantear un juego dinámico, duro delante y con una propuesta evidentemente muy agresiva”. A eso suma “poder jugar en su campo con el factor de la afición cercana y muy animosa, lo que “para nosotros implica un compromiso más fuera de casa”, ha argumentado. El partido es a las 11.30 horas de este domingo en El Valle de las Cañas, Pozuelo, y será dirigido por el señor Ignacio Marquínez. Unión Rugby Almería ha viajado este sábado y tras pasar noche y ultimar la concentración necesaria para afrontar una cita en la segunda máxima categoría del oval nacional, va a por todas en un gran campo.

CRC Pozuelo, para los cruzados y según nacho Pastor, es “un rival duro pero a la vez otra buena piedra de toque después del paso del Ciencias por Almería para ver si somos capaces de dar ese paso hacia adelante y jugar, sobre todo la consigna es rotunda, sin complejos, con alegría y recuperando esas buenas sensaciones que somos capaces de desarrollar”. El conjunto madrileño, uno de los grandes de la categoría, solo tiene un ‘lunar’ en su expediente del año, que se produjo como ‘recibimiento’ de la temporada y de manera sorpresiva, al caer en su campo ante Ingenieros Industriales por 10-39. Su otra derrota puede ser asumible, ya que se produjo en La Cartuja ante Ciencias por 34-8, si bien la diferencia en el tanteo no es propia de su nivel habitual.

Con ciertos problemas para anotar, sus victorias han sido, eso sí, rotundas, con un 3-21 a Arquitectura como último partido antes de recibir a URA, un 29-0 ante Alcobendas B y un más apurado 14-24 frente a Extremadura en El Cuartillo. En lo que respecta a los cruzados, llegan a la cita con el sabor agridulce de haber encajado un marcador demasiado abultado ante Ciencias, sobre todo por los errores propios como causa de esa mayor distancia, pero sin olvidarse de que ha sido el equipo capaz de hacerle dos ensayos en un solo partido al gigante, que había encajado solo uno en las cuatro jornadas previas, y con ello el que igualmente más puntos ha marcado frente a los ‘científicos’. Hay mucho rugby en URA y esa es la parte que Pastor quiere ‘despertar’ para el ‘reencuentro’.