La cuenta atrás de Viciana no le impide aportar mucho

Es muy complicado para un jugador del carácter de Víctor Viciana presenciar un partido como el del sábado en na Capellera sin poder participar del juego, “pero es lo que me toca”, asume el colocador, que a la par avisa de que a los grandes se le pueden escapar puntos de la cancha de Manacor: “Eso seguro, y lo avisaba a mis compañeros cuando estaba en banquillo, que es un equipo luchador, que defiende mucho, que juega bien, junto al aliciente del pabellón que tiene, así que alguno de los grandes va a caer allí, no sé si del todo, pero algún punto sí, y ConectaBalear va a estar al menos en mitad de tabla fácil, porque además de luchador, es ‘jugón’ y se vio este sábado”. Afortunadamente, Unicaja Almería viajó preparado.

En ese sentido, el colocador confirma que no hubo nada que no fuera esperado: “Sabíamos que iba a ser un equipo muy duro porque normalmente los equipos que ascienden, que tienen un pabellón tan pequeño, con la gente que anima tanto, al final aprietan mucho y da igual el equipo que vaya, porque ellos siempre van a jugar a un 200%; verlo desde el banquillo no es agradable”. En lo extradeportivo, ejerció de capitán saliendo en defensa de sus compañeros. Viciana matiza ciertos comentarios de la retransmisión: “No fue ni la quinta parte de lo que se piensa, ya que al comentarista se le fue un poco la cabeza diciendo que me subí a la grada, no fue para nada eso, fue que simplemente hablamos de un tema de las vallas”.

Abunda el almeriense precisando que “en ningún momento hubo ningún problema ni de agresión, ni de incluso hablar más alto de lo normal, pero quizá no debíamos haber hablado con el público; está tan cerca que es fácil, y el que se equivocó fue el comentarista, que no sé qué clase de partido vio”. Su explicación de los hechos es esta: “Veo a mis compañeros hablando, salgo instintivamente a ver qué pasaba y lo que pasaba era que corrían las vallas hacia adelante; yo les decía que tenían que estar un poco más atrás, ellos decían que era su ‘juego sucio’, pero esto es Superliga, de profesionales, en al que esas tonterías aquí ya quedan fuera”. Va en él proteger al compañero: “Soy echado para adelante, siempre me ha pasado”.

Se trata de una muestra de su enorme aportación aun sin poder jugar: “Sin duda, se pueden hacer otras muchas cosas; tengo que aportar la experiencia sea como sea; creo que en nuestro equipo hay mucha gente con experiencia y mucha gente joven, y estoy tan contento con la plantilla que doy la cara por quien sea e intento ayudar desde fuera en lo que sea, intento estar lo más dentro posible aunque no sea posible jugar, pero sí puedo ayudar en cualquier otra cosa, Manolo me pidió estar con el equipo día a día ayudando, y para eso viajé, porque sabía que no iba a jugar; mi aportación tiene que ser importante ya sea dentro o fuera del campo, y ya queda menos para poder aportar más, lo que espero con mucha ilusión”.

En ese sentido, desvela que cada vez está entrando más en juego, “cada día voy saltando un poquito más”, y se muestra encantado con el trato recibido: “La verdad es que me están cuidando muchísimo y eso yo lo agradezco un montón, aunque a veces me cabreo; cuando llega el tema de juego me hago el remolón para ver si me dejan, pero tanto Manolo como Jorge me están cuidando una barbaridad y eso es lo bueno, lo que me prometieron que iban a hacer y lo que están cumpliendo con creces”. Viciana se siente en las mejores manos: “Me ayudan muchísimo a la recuperación, y no quita que cada día dé un pasito más, cada día más metido en el grupo a la hora del juego, y creo que en breve estaré luchando por los títulos”.

Por lo tanto, “sin duda ha empezado la cuenta atrás porque el cambio desde que llegué a ahora ha sido abismal”, asegura: “Jorge cada día me regaña, ‘eso no lo hagas, eso sí, eso no’, está muy encima, y Manolo está siendo muy comprensivo, porque los entrenadores lo que quieren es tener el equipo entero”, Suma un nombre propio más que le ayuda a recuperarse bien: “Gracias a dios he dejado el equipo en buenas manos, las de Rubén, que está haciendo un trabajo magnífico; le ha tocado ‘bailar con la más fea’ pero está pegando buenos bailes”. Sobre la joven perla argumenta que “es muy difícil su posición ahora mismo, ya no por ser el colocador, sino por ser el colocador que, entre comillas, viene a aprender y le ha tocado mamarse Supercopa y partidos tan importantes”.

En definitiva, y sobre su compañeros, repite que “ha dado la cara, es un chico muy trabajador, trabaja más de lo que debe, y eso para mí es una gran ayuda, ver que da la calidad, da la talla, en todo momento está ahí… para mí es muy importante, porque así estoy tranquilo a la hora de mi recuperación; si viese un chico que no trabaja, que no llega, que la gente está incómoda con él… al final me aprieta a mí a adelantar mi recuperación, y para nada, estoy súper contento con él todo lo que le dices lo capta, lo intenta hacer y es de verdad una maravilla trabajar con él”. Los consejos son permanentes y la conexión entre ambos es muy fructífera.

Por último, viene Melilla, equipo del que avisó su calidad: “El partido aquí fue el primero suyo, un equipo nuevo que viene desentrenado a un pabellón complicado como es este… así que este sábado va a ser un partido totalmente distinto y los fichajes van a apretar mucho, tal y como creo que esta liga va a ser todo el año, va a ser partido importante tras partido importante porque está muy igualada, como se ve en los resultados; a apretarse el cinturón porque vienen curvas”. Eso lleva a que “a la gente le va a gustar”, y pide un pabellón lleno: “Hacía mucho tiempo que no había tanto almeriense y ahí están la familia, los amigos, la gente que se siente identificada con el club, entonces espero que hagamos lleno todos lo partidos, ya que como digo, va a ser una liga muy igualada e invito a la gente a que venga a vivir esto, porque hacía tiempo que no había un equipo tan tan tan verde”.