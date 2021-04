Qué decepción. No ya por el empate, sino por la forma en la que la UDA ha finalizado el choque. Empate y gracias, porque daba la impresión de que si el Espanyol hubiera necesitado la victoria la hubiese logrado sin despeinarse. Casi no podían llegar los rojiblancos al área rival en los últimos minutos, como si se conformaran con el empate, dejando una imagen muy preocupante.

No se ha perdido, pero como si se hubiera hecho. Y lo peor no solo ha sido lo expuesto, sino la fragilidad defensiva de un conjunto que logra adelantarse en el marcador ante todo un Espanyol y que regala el empate de una manera lamentable. En la imagen del VAR para comprobar si había fuera de juego en el ataque españolista, se vio con claridad cómo el contrario que asiste lo hace completamente libre de marca con varios jugadores rojiblancos a distancia.

Luego, el boquete en la banda diestra es impropio de un equipo que lo primero que debía de haber hecho es rearmarse atrás tras el tanto de Sadiq. Así es imposible, por muchos goles que se consigan a favor. El espectáculo defensivo brindado en La Romareda y este del Estadio Mediterráneo tienen un responsable, obviando el preocupante estado físico que se vislumbra. El referido responsable no es otro que José Gomes, que no ha sabido armar un conjunto competitivo en el aspecto defensivo, vital en Segunda.

Después, como casi siempre, ciertos cambios llegaron tarde, con un equipo en dinámica descendente. A colación del estado físico, ¿para qué sirvieron en su momento tantas rotaciones (el comentarista del Gol TV no se entera), si por ejemplo un portento físico como Balliu flaquea muscularmente como si se hubiera hartado de jugar de titular?

Desde luego uno no sabe qué ocurrirá en los próximos partidos, incluyendo los del previsible play-off, igual la reacción es furibunda, pero este equipo necesita un revulsivo. No sé cuál, pero visto lo visto, a día de hoy, no da ni para el play-off.