Maradona debuta con victoria en la liga mexicana

El ex futbolista argentino Diego Maradona tuvo este lunes un debut soñado como entrenador de Dorados de Sinaloa, que juega en el Ascenso mexicano, al ganar 4-1 como local a los Cafetaleros de Tapachula.

La expectación para el primer partido en México del ex capitán de la selección argentina fue máxima. A pesar de que el estadio no tuvo un lleno total, las miradas se enfocaron en el técnico, que tuvo una noche intensa. Maradona soportó una marca personal de las cámaras de televisión, que seguían exclusivamente al Diez. Todos sus movimientos ocupaban un espacio en uno de los ángulos inferiores de la transmisión del partido.

Los Dorados tuvieron una noche inmejorable: marcaron el doble de goles que acumulaban en los primeros seis partidos del torneo, se acercaron a la zona de Liguilla y dieron un salto anímico para el final del campeonato. El equipo se impuso a Cafetaleros, último de la clasificación, con un hat-trick del delantero ecuatoriano Vinicio Angulo (59', 61' y 75') y un tanto de Alonso Escoboza (86').

Dimos el primer paso. ¡Gracias a todos por el aguante!, escribió en redes sociales Maradona.

Hicimos un gran partido, lo veníamos planeando desde que vimos a Cafetaleros, añadió Maradona en rueda de prensa. Para la gente tonta que habla sin saber, soy un enfermo del fútbol, me veo todos los partidos y aquí va a ser igual, advirtió, antes de añadir: Yo voy ciego con los jugadores, se habla del 4-1 pero no del sacrificio en los entrenamientos. Yo no vine a callar bocas, vine a trabajar.

No hay ningún efecto Maradona, no hay secretos, acá está el trabajo, nadie le regala nada a nadie. Trataremos de ser un ejemplo, se ganó un solo partido, quedan varias finales, concluyó Maradona tras su debut.