Las escuelas deportivas municipales de Almería trasladan su actividad física a casa

Afortunadamente, estar en casa no impide que no se pueda seguir con la actividad física. Y en Almería el deporte no ha cesado porque las escuelas deportivas municipales continúan, en la medida de sus posibilidades, su actividad física para que los niños y jóvenes eviten los momentos de estrés en la lucha contra la expansión del COVID-19.

El hashtag #AlmeriaEsDeporteEnCasa es el hilo conductor que el Patronato Municipal de Deportes ha puesto en marcha hoy en sus redes sociales para poner los consejos que las escuelas están dando a la sociedad y sobre todo, a sus alumnos y alumnas para que continúen su rutina de trabajo.

Al confinamiento en casa hay que buscarle soluciones, y por eso el PMD ha propuesto a las escuelas deportivas municipales que aporten sus conocimientos y consejos para que os almerienses se mantengan en forma dentro de casa y también para que compartan sus rutinas de trabajo. En esta línea, han sido diferentes las disciplinas que se han sumado a animar a sus alumnos y alumnas para realizar deporte y distraer la mente, y sobre todo, continuar manteniéndose en forma.

Judo, kárate, voleibol, bádminton o balonmano son las primeras disciplinas que han aportado los consejos con vídeos donde muestran ejercicios físicos en la que la predisposición de los deportistas es absoluta y que continuarán mientras continúe el Estado de Alarma y #QuedateenCasa.