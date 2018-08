Los deseos de cada arranque

El silbido inicial está a punto de sonar. Los nervios de cada domingo (bueno, ahora de cada día que hay partido debido a lo alocado del calendario profesional) vuelven a las barrigas de cada aficionado rojiblanco, que sabe que su si no volverá a ser el de sufrir mucho.

Por lo menos, la afición confía en que no sea la tortura de las tres últimas temporadas. La gente ya no pide el ascenso, ni tan siquiera la promoción. Se contenta con no marcharse de cada partido con la rabia de la derrota, con la sensación de que el escudo no se está defendiendo como debería, con la intención de romper el abono porque en vez de diversión, seguir al equipo de tus amores se convierte en un castigo.

Después de tres temporadas cayendo en los mismos errores en el capítulo de fichajes, el club comenzó a darle un giro de tuerca a la situación con varias incoporaciones interesantes. Sin embargo, por culpa del límite salarial, de momento ésta parcela se ha quedado corta por culpa de las lesiones. Hasta seis bajas tiene Fran Fernández en su visita al Ramón de Carranza, un estadio muy complicado para comenzar. La plaga de lesiones de la campaña pasada se ha extendido (Fran Rodríguez, Gaspar, De los Reyes y Montoro) y se arrastran las sanciones de Álvaro y René. Igualmente, el míster dejó claro en pretemporada que no iba a contar con Caballero y ha preferido a gente del filial antes que a un delantero que la temporada pasada no aportó prácticamente nada.

De esta manera, los rojiblancos viajaron ayer en autocar a Cádiz con el portero Guille Lara, el centrocampista Mario Abenza y el extremo Sergio Pérez del filial, y con Sekou como único delantero centro. Una convocatoria muy cogida con pinzas a la espera de que se concrete alguna llegada más y la salida del ariete argentino, por supuesto.

Por supuesto, el técnico cadista Álvaro Cervera convocó a veinte jugadores para el estreno liguero de esta tarde a las 20:00, por lo que deberá descartar a dos antes del inicio del encuentro, y sorprendentemente descartó al extremo Álvaro García, uno de los referentes del juego ofensivo del equipo y al que no ve mentalmente preparado al estar ultimando su salida del club.

Amarillos y rojiblancos, con dos pretemporadas bien diferenciadas, confían en sumar los primeros puntos de la nueva campaña. Los gaditanos han cosechado muchos mejores resultados en los bolos veraniegos que los rojiblancos, a los que se les han atragantado todos los encuentros frente a rivales de la categoría de plata. Sin embargo, Fran Fernández no quiso sacar conclusiones precipitadas y avisó de que lo importante comienza hoy. Pues eso, hoy comienza a andar su nuevo Almería, que debe caracterizarse por su garra y su pundonor.