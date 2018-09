Tantos días sin jugar aburren

"Semanas como éstas al final se nos hacen muy largas, preferimos menos días de entrenamiento y más partidos, puesto que lo que nos va a hacer mejorar es la competición". Fue la última respuesta de Fran Fernández en la rueda de prensa de ayer, que demuestra que esta locura de horarios y días perjudica a los aficionados y a los jugadores, al fútbol en general.

No le queda otra a los rojiblancos que aguantarse con jugar el lunes. A ver si se da mejor este día que el viernes y el domingo [en sábado todavía no ha jugado] y cae la primera victoria. "Tenemos muchísimas ganas de que llegue, estamos trabajando duro para ello. Necesitamos los tres puntos y ante quién mejor que ante el líder, en un partido en el que va a haber un gran ambiente en las gradas", puesto que el gran comienzo del Málaga va a atraer también a muchos aficionados blanquiazules: "Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, el rival es uno de los mejores equipos de la Liga y afrontamos el partido con la importancia que se merece".

Respecto a su equipo, espera que se note la progresión en el juego. "Contra el Tenerife dimos una mejor versión de nosotros, pero no la mejor. Colectivamente el equipo estuvo bien, con personalidad. Estuvimos ordenados, que es lo pretendíamos ante un equipo también superior", explica el míster, que les pide a sus jugadores esa actitud y esa entrega para que la afición se anime y se note su presencia en las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos. "Nuestros hinchas son diferentes al resto, lo hemos hablando siempre en el vestuario. En otros campos, la afición está enchufada desde que empieza el partido; pero en el Mediterráneo tenemos que darle algún motivo a nuestra gente para que esté con nosotros y nos lleve en voladas. El lunes va a venir mucha gente de Málaga, pero en las gradas seremos superiores y ellos tienen que ser el jugador número 12", pidió a la familia rojiblanca el entrenador.

A Fran también le tocará estar en la grada el lunes. La culpa la tiene la rigurosa expulsión con la que castigó el mal colegiado Díaz de Mera un gesto que hizo el pasado domingo ante el Tenerife. "Nunca me había pasado algo así, es una experiencia que me tiene que llevar al aprendizaje. Pero no considero justo que me caigan dos partidos por levantar los brazos, cuando hay entradas por atrás sin intención de jugar el balón que sólo se castigan con uno". Razón no le falta al técnico almeriense.

Cómo no, también había que hablar del mercado de fichajes, en el que el Almería estuvo pujando por jugadores hasta última hora. Al final, se marchó Joaquín Fernández y llegaron Saveljich y Narváez. "Antes que nada quiero destacar el gran trabajo realizado por la dirección deportiva, ya que a pesar de los recursos que teníamos hemos incorporado diecisiete futbolistas. Éste es un proyecto nuevo que ya está en marcha", en el que no va a estar el canterano Joaquín: "Le ha llegado una gran oportunidad y espero que la pueda aprovechar. Le deseo lo mejor y quiero agradecerle públicamente su profesionalidad y entrega en todos los aspectos. Es una gran persona y un gran jugador. Nosotros siempre hemos querido jugadores que crezcan en el club y él es el mejor ejemplo de ello".

Finalmente, el míster indicó que casi "al cien por cien Salveljich entrará en la convocatoria" por la salida de Joaquín y la lesión de Owona, mientras que Narváez llega hoy domingo a Almería y tiene que analizar su estado de forma.