Más del Poli Almería que el gato que da nombre a la histórica peña del Poli Almería, Jesús Estrella debuta como presidente rojiblanco en la temporada más complicada de la historia por temas sanitarios. Los objetivos: la permanencia y la salud de los jugadores.

¿Cómo marcha el comienzo de su mandato?

Deportivamente llevamos tres empates y una derrota. Estamos en el camino que debemos de recorrer, el de la permanencia. Ahora tenemos dos partidos importantes para nosotros, como son Torredonjimeno y Porcuna, sabemos que hay que sacar el mayor número de puntos posibles de aquí al parón navideño. Socialmente, es un año complicado al jugar los partidos a puerta cerrada. El comienzo de la temporada fue injusto porque en Granada y Jaén podían meter gente en las gradas, pero en Almería no nos dejaban; ahora la Junta ya prohíbe que se juegue con público y eso iguala las cosas. Deportiva y económicamente eso nos hacía mucho daño. Veremos qué pasa de aquí a unos meses.

Los partidos del Poli Almería pueden seguir a través de su canal de Youtube.

Gracias a ello, la afición está siguiendo a su equipo, está viendo a su equipo. Estás nervioso, pero te sientes cerca de tu equipo. No es lo mismo verlo en el campo que en el ordenador, pero por lo menos puedes ver los partidos y mandar tu aliento al Poli. Estoy muy contento con mi departamento de comunicación que ha hecho posible que tengamos abonos y que nos permitan esta iniciativa de retransmitir los partidos. Invito a todos los almerienses a ver los partidos del Poli.

En lo deportivo estáis en Tercera, en cuanto a trabajo diario sois equipos de 'Champions League'.

Un chaval que lleva las redes de Unión Berlín me llamó el otro día para preparar 'Informe Pirri' (un divertido e instructivo programa deportivo que se puede seguir por redes) y me dijo una frase que me marcó: "No es la división en la que estás, sino cómo cuidas todos los detalles del club". Podemos ser de Tercera, pero nuestra forma de trabajar es de equipo de Primera. Dentro de las dificultades y de que nuestro tiempo libre lo damos por el Poli, seguimos a rajatabla todos los protocolos de prevención del coronavirus.

¿A usted le toca desinfectar como uno más?

Sí, sí, sí. El otro día decía que a veces soy el presidente y a veces el utillero [risas]. Creo que así te haces más de tu equipo. Alberto Segura [jugador rojiblanco exvillarrealense] me dijo que el éxito del Villarreal es que allí Roig y Llaneza se acercaban a ver los alevines, infantiles, cadetes... Si yo tengo que pencar, soy el primero que tomo la temperatura o desinfecto los días que voy. Ahora mismo lo importante es la salud de los jugadores y del cuerpo técnico.

De momento, por suerte su vestuario está limpio de coronavirus.

Todo han sido sustos, algún contacto con algún positivo, pero de momento nadie ha resultado infectado. Esto no quiere decir que estemos libres, por lo que seguiremos todos los protocolos. Luego espero que no le entren las prisas a los entes federativos a la hora de recuperar partidos y meterlos entre semana, cuando nuestros jugadores tienen que trabajar. Si la competición tiene que alargarse hasta abril o mayo, que se alargue.

"La vuelta a la capital ha sido muy positiva, el Poli siempre tiene que jugar en Almería"

¿Cómo fue su llegada a la presidencia?

El presidente anterior, Lito, ya estaba cansado y me dijo que yo podía ser la persona adecuada. Me alegro de que en el Poli no agotemos los cuatro años, cambiemos cada año o dos años. Está claro que hay que continuar con el buen trabajo de la anterior directiva, pero es el momento de darle un impulso a lo que estamos haciendo.

Vuelta del Poli a la capital.

Positiva, creo que debemos de estar aquí. La salida a Viator fue coyuntural por las obras del Estadio de la Juventud. Creo que ahora está haciendo mejor las cosas el Ayuntamiento, es un acierto que todos los equipos tengamos horas de campos municipales. Estamos muy contentos en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles.

"Los derbis siempre van a ser especiales, pero luego nos damos la mano y mucha suerte para ambos"

¿Y la relación con la UDA?

Compartimos campo con el División de Honor Juvenil. Con Miguel Compán hablamos mucho, Nandinho muchas veces nos ha felicitado... con los cuerpos técnicos de los equipos de cantera de la UDA nos llevamos muy bien. ¿Piques? En el derbi ante el filial hubo piques deportivos, es normal y sano. No fueron los piques de antaño. Los derbis siempre van a ser especiales, pero luego nos damos la mano y mucha suerte para ambos.

Finalmente, hábleme de la salud canterana.

Este año es difícil, el coronavirus nos ha hecho daño, todavía ni han empezado las competiciones. Estoy contento porque tenemos casi todas las categorías, con un gran juvenil. Los chavales están con mucha ilusión y esperando el debut liguero.