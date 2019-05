El Benito Villamarín decide quién es el campeón de la Copa del Rey 2019. Barcelona y Valencia se enfrentan en Sevilla para intentar sumar un nuevo trofeo. Si los culés ganan, lograrán un récord al ser el quinto consecutivo que consiguen en esta competición. Si vencen los valencianista, redondearán su año del centenario tras más de una década sin ganar un título.

Minuto a minuto del Barcelona-Valencia

Con la continuidad de la fiesta del Valencia en el Benito Villamarín, ponemos a fin a esta retransmisión. Muy buenas noches y ¡viva el fútbol!

Valverde: "Ellos tienen un gran contragolpe y han estado efectivos. Jugábamos en su campo, llegábamos fácil al área, pero nos faltó chispa. Nos hicieron dos goles, nos volcamos y marcamos, pero no nos ha dado para empatar. Hace un mes celebramos la Liga y teníamos unas expectativas altas, pero no ha podido ser".

Bartomeu: "Ahora a pensar en la próxima temporada. Agradecer a la afición que haya venido aquí. Hemos ganado la Liga y ahora, a seguir. Valverde tiene contrato, no creo que sea culpa de él. La secretaría técnico ya piensa en el futuro. Lamentamos la derrota, felicitamos al Valencia y trabajaremos para el futuro".

Gameiro: "Fue un partido duro, pero lo importante era ganar. Esto va para el club y la afición. hay que disfrutar de estos momentos. Hemos hecho una primera parte difícil y en la segunda parte sacamos carácter. Acabar la temporada con un título es magnífico. En los momentos difíciles, nos unimos. Esto es la magia del fútbol".

Marcelino: "Siempre hay una primera final y una primera victoria. me ha costado siete semifinales llegar a una final, y gracias a todos, jugadores y familia, por estos momentos a nivel profesional. No empezamos bien este año, pero hoy los jugadores nos han dado esto y el club siempre me apoyó en aquellos momentos de dificultad. cariño y agradecimiento mutuo".

El Valencia festeja sobre el césped la consecución del título. Suena el himno del equipo blanquinegro. Bufandas al aire en el Gol Norte del Benito Villamarín.

Piqué: "Han metido dos goles, estaban bien metidos atrás. Al inicio de la segunda estoy contento por la reacción, tuvimos el palo de Leo y marcamos, pero después no pudimos empatar. Enhorabuena al Valencia. Las expectativas eran mejores y las cosas podrían haber sido mucho mejores. Nos gustaría que Valverde siguiera, pero no es algo que dependa de nosotros".

Felicidades @valenciacf por la Copa del Rey 2018/19 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 25 de mayo de 2019

Parejo: "Esta Copa era especial, por el año de nuestro centenario. Era un año increíble, dar las gracias a la afición porque desde un primer momento han creído. A todo el mundo que ha venido a vernos, gracias".

FINAL: ¡EL VALENCIA ES CAMPEÓN EN SU CENTENARIO! Minutos de infarto en el tiempo de descuento, con ambos equipos volcados al ataque. La afición de Mestalla explota de júbilo con el pitido final de Undiano Mallenco. Los valencianos conquistan su octava Copa del Rey.

93' ¡PERDONA EL VALENCIA! Fallo Guedes solo ante el portero. Y luego tres contra uno y vuelve a perdonar el Valencia. Última acción del partido. Saca el Barça el córner para Jaume y Guedes falla sin portero. ¡FINAL!

90' Se añaden cinco minutos. Se palpan los nervios en ambos equipos.

85' Cinco minutos para el final del encuentro. Máxima tensión en el césped, con el Barça atacando permanentemente al Valencia en busca del segundo. Los de Mestalla, por el contrario, quieren el tercero a la contra. Tercer cambio en el Valencia (88'), sale Rodrigo y entra Diakhaby.

80' Aleñá entró por Rakitic en el 77 en un Barcelona que atraviesa por su mejor momento en el partido ante un Valencia al que el cambio de Piccini por Gameiro, de momento, no le ha dado resultados.

72' ¡GOOOOOOOLLLLLLL DE BARCELONA! ¡FORÇA BARÇA! Gol de Messi dentro del área chica. Saque de esquina que remata Lenglet y salva Jaume con un paradón, el bvalón le cae al argentina, que marca a placer. Tres minutos después llega la segunda pausa de hidratación.

70' ¡UY! OCASIÓN PARA EL BARCELONA. Ocasión para Piqué, que remata, tras un buen centro de Malcom, y el balón se va fuera por poco. Llega también el segundo cambio en el Valencia. Entra Piccini por Gameiro.

65' Se lesiona Parejo y entra en su lugar Kondogbia. Baja sensible en el Valencia. Gritos de la afición che a su capitán de "¡Parejo, Parejo!".

55' ¡OCASIÓN PARA LE BARCELONA! Zapatazo de Messi con el exterior que se estrella en el palo. El Barça le ha metido más intensidad a su juego, con Malcom intentando percutir por el costado de Gayá, que vio amarilla. No obstante, el Valencia sigue con sus peligrosas contras cada vez que roba la pelota. ¡Qué bonita final!

‼ Minuto 56: ¡Disparo de Messi al palo tras una gran acción individual del argentino! #CopaBarça pic.twitter.com/EVSr7UOCeC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 25 de mayo de 2019

51' ¡OCASIÓN PARA EL BARCELONA! Presiona el Barça la salida del balón del Valencia y falta peligrosa al borde del área a Messi, cuyo lanzamiento se va alto tras tocar en la barrera.

49' ¡OCASIÓN PARA EL VALENCIA! Zapatazo de Guedes que se fuera por poco.

46' Cambios en el Barcelona. Entran al campo Arturo Vidal y Malcom por Arthur y Semedo. En el Valencia, Marcelino sigue con los mismos jugadores.

🔁 Doble cambio en el Barça:🔺 Malcom🔻 N. Semedo🔺 Vidal🔻 Arthur#CopaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 25 de mayo de 2019

Segunda parte

Así celebró la afición del Valencia en la Fan Zone los goles de su equipo.

💥💥 BOOOOOOM!!! La Fan Zone del @valenciacf en Valencia explota de emoción con los goles del equipo 🆚 FC Barcelona¿Desde dónde nos estáis siguiendo? 🌎🌎#VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/FH4OlHBEEP — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 de mayo de 2019

Descanso: El Valencia se marcha a vestuarios con una justa ventaja en el marcador, gracias a los goles de Gameiro y Rodrigo, ante un Barcelona que sólo en los últimos compases del primer tiempo inquietó de verdad la portería de Jaume, que tuvo que intervenir en dos disparos de peligro de Messi y Rakitic. Mucho mejor, en líneas generales, el equipo de Marcelino, que anuló desde la defensa al cuadro de Valverde.

45' ¡OCASIÓN DEL BARCELONA! Zapatazo de Messi y paradón de Jaume, que detiene también el meta del Valencia. Fue el mayor peligro del equipo azulgrana en la primera parte. Se añaden dos minutos.

😱 Minuto 45: ¡Gran disparo de Leo Messi desde el exterior! #CopaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 25 de mayo de 2019

40' Busca el Barcelona un tanto antes del descanso para meterse en el partido, mientras la afición valencianista canta y festeja el marcador tan favorable que tiene su equipo en estos momentos. Sigue el cuadro de Mestalla creando peligro con contragolpes diabólicos.

33' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA! ¡AMUNT VALENCIA! Internada de Carlos Soler, que le gana en velocidad a Jordi Alba, y la pone a Rodrigo, que marca de cabeza.

30' Se para el partido para una pausa de hidratación. El Barcelona intenta reaccionar, pero no encuentra espacios en la zaga valencianista. Además, en cada contra el Valencia genera mucho peligro por ambos costados.

22' ¡GOOOOOOOL DEL VALENCIA! ¡AMUNT VALENCIA! Apertura de Gabriel Paulista a Gayà, que pasa atrás a Gameiro, que la clava en la portería de Cillessen.

17' ¡PRIMERA OCASIÓN DEL BARÇA! Acción personal de Messi, que remata y el balón lo desvía el Valencia a córner. Empieza el argentino a querer ser protagonista. Mientras, en la grada, en la zona de Pererencia de la hinchada azulgrana se escuchan algunos gritos de"¡España, España!".

15' Sigue el 0-0 en el marcador. El Barça sigue con la posesión de la pelota, pero de momento de forma estéril. El valencia, por su parte, sigue con su dibujo habitual. El 4-4-2 con las líneas juntas, tratando de robar la pelota y salir rápido a la contra.

5' ¡PERDONA EL VALENCIA! Fallo de Lenglet en la entrega y Rodrigo perdona ante Cillessen, al que dribla y Piqué saca el balón en la misma línea de gol. El Barça tiene la pelota, pero el cuadro de Marcelino sale muy rápido a la contra, como es habitual en su estilo de juego.

21:00 ¡COMIENZA EL PARTIDO! Saca el Valencia de centro.

Primera parte

20:58 Así sonó el himno de España, con algunos pitos.

🎥 Así ha sonado el himno de España en el Benito Villamarín. Los cánticos han intentado tapar los pitos #FinalCopadelRey #BarcelonaValencia | Sigue el directo desde aquí 👉https://t.co/P6LxoBkYfa pic.twitter.com/xdjNoPEoCV — Deportes DDS (@deportesDDS) 25 de mayo de 2019

20:56 Saltan los dos equipos al terreno de juego y se despliegan dos espectaculares tifos en cada gol del estadio del Betis. Ya sonó el himno nacional y todo está a punto de comenzar.

20:54 Sigue el espectáculo sobre la hierba del Villamarín en los minutos previos al inicio del encuentro.

20:45 El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, hace acto de presencia en el Benito Villamarín. También comienza sobre el terreno de juego la actuación de David Bisbal.

20:36 Salta el Barcelona a calentar y explota en aplausos la afición azulgrana, situada en la zona de Gol Sur. El Valencia hace lo propio en la zona donde están sus hinchas.

20:35 Así lucían los vestuarios de ambos equipos antes de la llegada al feudo heliopolitano.

20:30 Undiano Mallenco arbitra una final que supondrá el cierre a su trayectoria profesional en el mundo del arbitraje.

📷 ¡Árbitros también preparados! El equipo arbitral, liderado por Undiano Mallenco, junto a Carlos Velasco Carballo, presidente del @CTA_RFEF, inmortalizando una cita histórica: la última final copera del colegiado navarro. ¡Mucha suerte! #FinalCopa pic.twitter.com/KOo6B6OW1P — RFEF (@rfef) 25 de mayo de 2019

20:25 ¡Qué ambientazo en Heliópolis! Así ruge la grada valencianista en el Gol Norte del recinto bético.

🦇🏳️ ¡AFICIÓN, somos la marea BLANQUINEGRA! El blanco simboliza humildad, bondad y AMOR 🖤 Y por AMOR inundaremos #Sevilla y #Valencia de BLANCO 🔝¡Que se nos vea, que se nos oiga, que se nos SIENTA! #VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/tsTFnsRnIJ — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 de mayo de 2019

20:21 Así ha sido la llegada del Barcelona y el Valencia al estadio del Betis.

📹 Así hemos llegado al Benito Villamarín 🏟️SOMOS VALENCIANISTAS Y ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE SERLO, HOY Y SIEMPRE 🦇🦇#VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/6GOq3gamSR — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 de mayo de 2019

20:15 Vamos ya con las alineaciones de ambos equipos. Coutinho, Semedo y Arthur son las novedades en el Barcelona y en el Valencia juega arriba Kevin Gameiro.

👥 XI⚽ Barça v Valencia 🏆 Copa del Rey - Final🔵🔴 Força Barça! — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 25 de mayo de 2019

🔥 Y aquí están los XI GUERREROS para la FINAAAAAALCon humildad, con trabajo, con CORAZÓN 🖤#VolemLaCopa 🦇 pic.twitter.com/xO9HupZOro — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 de mayo de 2019

¡¡¡MUY BUENAS TARDES!!! Bienvenidos a este apasionante minuto a minuto de la FINAL DE LA COPA DEL REY en el estadio Benito Villamarín.