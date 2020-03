Las pérdidas del Almería rondarán los dos millones en caso de no reanudarse la Liga

Los clubes hacen cuentas tras la reunión mantenida el lunes con la LFP para calcular el varapalo económico que supone la paralización del fútbol a causa de la epidemia de coronavirus. No hay un solo equipo que no se vea afectado, incluida la UD Almería, y cada uno actúa en función de sus circunstancias. Tan parado está el fútbol que los jugadores se entrenan en sus casas, como es el caso de los rojiblancos, que han iniciado la tercera semana de sesiones individuales.

En la entidad indálica asumen que van a sufrir un mordisco económico que será mayor o menor en función de cómo se desarrollen los acontecimientos tras desatarse la pandemia. Los cálculos de la UD Almería giran en torno a varios escenarios. En el peor de los casos, el club podría dejar de ingresar algo más de dos millones de euros del total de un presupuesto de 20 millones que incluye los 18,1 millones del tope salarial para las plantillas del primer y el segundo equipo, de los cuales antes del mercado invernal había comprometidos 14.

Esos dos millones de merma serían en el supuesto de que fuese imposible reanudar la competición. Si no hay más partidos (restan once jornadas para la finalización del campeonato), los equipos dejarían de percibir los derechos de televisión que reparte LaLiga, el órgano rector del fútbol profesional en España.

El club con sede en el Estadio de los Juegos Mediterráneos perdería casi un 30% de los derechos de televisión (6,3 millones el curso pasado) si el torneo echa el cierre definitivo después de 31 encuentros. El último duelo de los rojiblancos se remonta al 7 de marzo, cuando golearon al Deportivo de la Coruña por 4-0.

La voluntad de los clubes es retomar la competición lo antes posible para minimizar el revés, el mismo 12 de abril en el improbable caso de que el Gobierno no ampliase el estado de alarma. Se tiene que dar una situación harto complicada para que el balón no vuelva a rodar. Aunque sea tarde, la intención es completar la campaña y reducir el margen de pérdidas. Los clubes recibirían el importe por la retransmisión por televisión aunque quizás con una renegociación con los operadores.

El revés llegará también a los ingresos en taquillas. Seis partidos le quedan a la UD Almería en casa: Las Palmas, Alcorcón, Sporting de Gijón, Tenerife, Rayo Vallecano y Málaga CF. Si esos envites se disputaran a puerta cerrada, las estimaciones pasan por dejar de ingresar unos 300.000 euros (una media de 50.000 euros por partido) justo cuando esperaba una mayor afluencia de espectadores con el equipo metido en plena contienda por el ascenso a Primera División.

Está por ver también en qué medida los potentes patrocinios traídos desde Arabia Saudí (Arabian Centres, Alsharif Group, Asqgrp, PDR y Saudia) mantendrán su aportación teniendo en cuenta el parón que ha sufrido la competición, si bien este extremo no preocupa tanto a la propiedad. La reducción de ingresos del club se vería afectada además por la disminución de las ventas en la tienda oficial (recibe un porcentaje de la explotación que lleva una empresa).

El contexto no es el idóneo para ningún club. Sólo hay que ver cómo gigantes plantean un Expediente Temporal de Reducción de Empleo (ERTE), como es el caso del FC Barcelona, pero la UD Almería, al igual que el Real Madrid en Primera División, en ese sentido aguanta el tirón gracias al imponente patrimonio de Turki al-Sheikh, que incluso ya ha donado 1.200.000 euros a la ciudad para luchar contra las consecuencias del coronavirus. En la entidad indálica estudian, no obstante, la situación y en principio no contemplan plantear un ERTE, con lo que sus futbolistas y empleados pueden considerarse unos privilegiados.

La línea general que se baraja a nivel nacional es de una reducción de un 20% de la ficha anual de los jugadores en el caso de la suspensión definitiva de la temporada y un 10% si se retoma la Liga y los partidos se disputan a puerta cerrada.