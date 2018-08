Que sea un dulce retorno

El Poli Almería da comienzo esta tarde a una nueva aventura en la Tercera División, categoría en la que militó por última vez hace 18 años, y lo hará jugando como local en un Estadio de la Juventud Emilio Campra que espera una gran entrada en esta puesta de largo de los rojiblancos. Con el deseo de que el retorno a la categoría nacional sea lo más dulce posible, los de Jorge Garcés se han preparado a conciencia para recibir a un durísimo rival como será un reforzado Huétor Tájar. El encuentro dará comienzo a las 18:00 horas.

Cabe destacar, como curiosidad, que a lo largo de esta semana los capitalinos no habían recibido aún los balones oficiales con los que se jugarán los partidos esta campaña y han tenido que entrenar con otros cedidos por el CD El Ejido, al que el club rojiblanco le agradeció públicamente en redes sociales su ayuda en este sentido.

Si hay un gran interés almeriense en esta apertura de curso en el Grupo IX, no menos lo habrá en la del Grupo XIII, donde Huércal-Overa y Atlético Pulpileño también entran hoy en acción. Ambos jugarán a domicilio a partir de las 19:30 horas. Los huercalenses visitan el campo del Mazarrón, un oponente que, pese a ser un recién ascendido, no les pondrá las cosas nada fáciles a los de Xavi Juliá, cuyo objetivo este año es, en principio, lograr la permanencia sin agobios. Por su parte, los de Pulpí se miden al Muleño y lo hacen con la etiqueta de gallitos. El conjunto dirigido por Sebas López tiene en mente volver a intentar luchar por el ascenso y su nombre ya está en las quinielas para ser uno de los equipos del play off.