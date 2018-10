A emular a Juan Ibiza y Yan Eteki

La Unión Deportiva Almería encara esta noche en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (21:00) la tercera ronda de la Copa del Rey (segunda en la que participa al estar exentos los equipos profesionales de la primera) ante el Reus Deportiu, del que ya dio buena cuenta en lao séptima jornada liguera al imponerse por 2-0 con goles de De la Hoz y Álvaro Giménez.

Muy probablemente ninguno de los goleadores entonces esté hoy sobre el terreno de juego. La intención manifiesta de Fran Fernández es darle minutos a los menos habituales con la idea de mantenerlos a todos con ritmo competitivo y teniendo en cuenta lo bien que salió el experimento en Málaga.

A La Rosaleda acudía el equipo sin conocer la victoria en Liga y con un cúmula de dudas porque los resultados no acababan de llegar, pese a que los jugadores se desfondaban en cada comparecencia. Al el feudo del líder de la división de plata saltaron muchos efectivos que no venían siendo titulares y su buen desempeño allí les proporcionaría después un hueco en el once.

Los casos más paradigmáticos son los del central Juan Ibiza y el mediocentro Yan Eteki, cuyas buenas prestaciones coperas supusieron un trampolín hacia la titularidad, pero sin olvidar tampoco el gran papel desempeñado por los canteranos Chema o Sekou, el senegalés saliendo desde el banquillo.

Por ese motivo el técnico zapillero avanzaba ayer en su comparecencia de prensa que iba a tirar del filial para completar la convocatoria, dando descanso de este modo a quienes acumulan más minutos, pero también para que fueran protagonistas, ya que tiene previsto alinear de inicio a varios jugadores del B.

A lo largo de la semana jugadores como el meta Batalla, Iván Martos, Callejón, Abenza o Sergio Pérez han estado entrenando con el primer equipo y es muy probable que varios de ellos formen de inicio como premio a sus buenas prestaciones a las órdenes de Esteban Navarro.

Con esta premisa, el once se atisba bastante remozado respecto a lo que viene siendo habitual en Liga y podría tener al meta Fernando bajo palos, con una línea defensiva formada por Adri Montoro e Iván Martos en las alas y la dupla Trujillo-Owona en el eje. Para el doble pivote gana enteros la entrada de Callejón, que ocuparía una plaza con Arzura o Aguza. Sergio Pérez puede ver premiado su buen hacer desde pretemporada formando en un extremo (o entrando de segundas si es Corpas el elegido), con Narváez por el otro costado para seguir cogiendo ritmo. Chema ejercería de enlace y en punta estaría el 'panzer' Sekou en detrimento de Pablo Caballero, que fue titular en Málaga con una aportación más bien discreta.

El Reus Deportiu, por su parte, luchará por el pase en esta eliminatoria a partido único en el peor momento a causa de los pocos jugadores de los que dispone su técnico, Xavi Bartolo, que hará una mezcla entre futbolistas del primer equipo y otros del filial, ya que no hay suficientes jugadores profesionales para completar la convocatoria.

No entrarán en la lista para el viaje a Almería el central Mikel Villanueva y los atacantes David Querol, Fran Carbiá y Ricardo Vaz, todos con diversas dolencias físicas. Apuntan a la titularidad los laterales Shaq Moore y Borja Herrera, tras ser suplentes en el último duelo de liga ante el Sporting en El Molinón (1-1), donde al Reus se le escapó el triunfo tras un penalti en el minuto 93 cometido por Jesús Olmo. Linares sería la referencia ofensiva junto a Alfred Planas y Rubén Enri, dos jóvenes que se curten en una categoría nueva para ellos.