El encuentro de la semana

Decía Fran Fernández después del partido de Copa del Rey, con mucha razón, que el encuentro importante de la semana era este domingo, hoy. La Copa hay que jugarla y competirla, entre otras cosas porque ha servido para aumentar la moral de un equipo crecido y a los suplentes les ha venido fantástico para tener minutos y aumentar la competencia.

Sin embargo, el pan está en juego en la Liga. Los tres puntos de esta tarde en el Carlos Belmonte son mucho más importantes que la clasificación, a la que no hay que hacerle ascos, por supuesto. Fran Fernández fue previsor y no alineó al núcleo duro del once ante el Reus. Corpas fue el único que salió de inicio, después del descanso obligado ante Las Palmas, y en los últimos segundos saltó también Rioja, que hizo el 3-1 definitivo en el único balón y en la única carrera que le dio tiempo a darse. El resto de teóricos titulares descansaron, lo que les ha permitido tener la cabeza más puesta en el Carlos Belmonte.

Es cierto que no es lo mismo preparar el choque de esta tarde con apenas dos entrenamientos, si es que llega, que con una semana de entrenamientos a puerta cerrada como ha hecho el Albacete, eliminado de Copa a las primeras de cambio. Puede que los manchegos hayan hecho entrenamientos de más calidad que los rojiblancos, aunque ya con el primer cuarto de la competición disputado, la competición también puede ser el mejor entrenamiento posible si el equipo se toma en serio el partido. Y si algo tiene el Almería es que no entiende de encuentros amistosos.

En el Belmonte hay en juego sólo tres puntos que dice el tópico, pero para los almerienses es una flecha en el camino. Victoria o empate, mirar hacia arriba en la tabla; derrota, seguir contando la diferencia con la zona de descenso. El Almería está en la zona complicada del calendario, pero la cosa empezó muy bien con Las Palmas, lo que le ha llevado a sumar seis victorias de siete encuentros. Eso sí, en estos números se esconde la necesidad de mejorar fuera de casa, como bien reconoció Fran Fernández en la rueda de prensa que tuvo lugar ayer, momentos antes del sorteo de Copa.

La difícil tarea de conseguir algo positivo ante su ex, Luis Miguel Ramis, la afronta el conjunto rojiblanco con dos bajas sensibles. Saveljich se probó en la mañana de ayer, pero era realmente difícil que pudiera viajar, puesto que cualquier pequeña rotura necesita algo más de una semana de descanso. Su puesto lo ocupará en el centro de la defensa Owona, que estuvo a un nivel francamente bueno ante Las Palmas el pasado fin de semana. También con una lesión de tipo muscular, Aguza se queda en Almería, aunque el catalán no era un fijo en el centro del campo.

Por su parte, Ramis ha convocado a dieciocho futbolistas, entre los que se encuentran los centrocampistas Susaeta y Erice, pero no el central argentino Gorosito y el atacante paraguayo Acuña. Regresa también a la citación el delantero Rei Manaj, mientras que se quedan fuera el mediocentro Jean Jules y el extremo brasileño Paulo Vítor.