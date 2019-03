El entrañable Miguel 'El Popi'

Miguel Sánchez Oliva (16-8-1932) estaba cerca de cumplir cuatro años de edad cuando el Acorazado Jaime I, fiel al mando republicano, bombardeó su ciudad natal, Melilla, en el primer verano de una Guerra Civil cuyas penurias recuerda a la perfección para este diario, aunque con cierta timidez, desde una de las salas de la Residencia de Mayores El Zapillo. Hijo de José y Eulalia, malagueños de nacimiento que se instalaron en la ciudad autónoma española de la región del Rif, El Popi, como cariñosamente le conocen sus amistades, tuvo cinco hermanos, aunque a día de hoy es el único superviviente de su núcleo familiar más cercano. "Tengo algunos sobrinos en Melilla, pero les llamo y no me contestan. Yo más no puede hacer. También en Tarragona, pero no pueden venir", asegura Miguel, que a sus cerca de 87 años cuenta con orgullo como ha forjado con el paso del tiempo una nueva gran familia en el mundo del balompié, la que más le está apoyando en su vejez.

Llegó a Almería a finales de los 70, en busca de trabajo, por el mismo motivo que su padre tuvo que dejar Málaga en su momento. El Popi comenzó como guarda de obra en el Pueblecico, como han llamado siempre, sobre todo los más supersticiosos, al municipio de Carboneras. Esa misma labor la desempeñó en la capital, en una obra de Jarquil junto al Hotel La Perla, aunque donde más tiempo trabajó fue en el campo, en tierras nijareñas. En esta comarca volvió a vincularse al fútbol, deporte con el que ya había tenido contacto directo en Melilla, ayudando a los juveniles del Álvarez Claro, feudo en el que tuvo la suerte de disfrutar, siendo un adolescente, de históricos jugadores del conjunto melillense como Gaspar Rubio. En territorio almeriense recaló en el histórico San Isidro, antes de convertirse en el 2000, fruto de la unión, en el Comarca de Níjar. Fue delegado, ayudante de las categorías inferiores, encargado del material y estuvo al cargo del cuidado del campo, un todoterreno de una entidad en la que conoció a Álex Hita, que también militó en el Almería en Segunda B, con el que crearía una conexión similar a la que une a un abuelo con su nieto y que se mantiene desde entonces.

"El fútbol me ha dado muchos amigos, he conocido a gente formidable, pero siempre le he tenido un cariño especial a Hita. Es como si fuese un hijo", admite este almeriense de adopción que siempre ha seguido los pasos futbolísticos del exrojiblanco hasta toparse, en la actualidad, con el conjunto veterano del Zapillo Atlético, cuyos miembros ven a Miguel El Popi como si fuese su abuelo, en el sentido más cariñoso del término. Todos le tienen un gran cariño que se ha ganado a pulso por su implicación con el equipo, su bondad y su positivismo incluso cuando las cosas pintan muy mal sobre el terreno de juego. "Mi familia son los jugadores. Caí malo, me llevaron a Torrecárdenas y vino todo el equipo a verme, incluso el portero dejó a su mujer para estar conmigo y darme de comer", afirma el seguidor número uno del conjunto zapillero de veteranos. Y es que no hay fin de semana que no acuda a ver sus partidos. Miguel, que debe su mote a la peculiar forma que tiene de expresarse, muy similar a la de un conocido personaje de la mítica serie Makinavaja, emitida por La 2 de Televisión Española entre los años 1995 y 1997, suele caminar desde la residencia al Rafael Andújar cuando el Zapillo Atlético juega como local, pero siempre lo lleva algún jugador de vuelta tras el partido. "Suelo ir andando, porque está cerca, pero luego me traen y si jugamos fuera vienen en coche a por mi. Cuando tienen comida de equipo también me llevan con ellos. Se portan muy bien conmigo", comenta.

Un póster de la plantilla de la UD Almería y una gran bandera de la Peña Madridista de Berja, de la que es socio, hacen de su habitación el rincón más futbolero de una residencia que se ha convertido en su casa, donde se siente querido por todo el mundo. También tiene en su mesita un trofeo que le regalaron los jugadores del Zapillo Atlético, conjunto al que siempre está deseando ver, ya que el fútbol ha sido siempre y es la mejor cura para no sentirse solo. Miguel El Popi le pide a los futbolistas, a sus nietos, "que sean buenos. Y si pueden ganar la liga, mejor". Aunque confiesa que está "un poco malo", dice que no le importa porque va "tirando" y pasa los días participando con el coro y adecentando los jardines de la residencia, entretenido hasta que llegue el fin de semana y pueda acudir a ver a sus niños, a la familia que le ha dado el fútbol y que es su antídoto para la soledad típica de una ancianidad que está viviendo rodeado de grandes personas.