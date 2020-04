El tenis almeriense espera expectante saber cuándo podrá reanudar su actividad y en qué condiciones

El tenis almeriense espera con expectación conocer cuál será su futuro más inmediato. Con el inicio de la desescalada en el confinamiento ante la crisis sanitaria mundial ocasionada por la propagación del coronavirus COVID-19, los clubes y entrenadores de la provincia de Almería esperan saber pronto más detalles sobre si podrán o no reanudar su actividad y en qué condiciones, pues todavía son muchas las incógnitas alrededor de este deporte a pesar de su condición de deporte individual.

Desde la Delegación en Almería de la Federación Andaluza de Tenis, en cuya sede entrena también la Escuela Deportiva Municipal de Tenis de Los Molinos, Mª Carmen Fernández apunta a que todavía no está clara “cuándo será la vuelta de la enseñanza” y si bien se supone que “en la Fase 1 de la desescalada se podrá jugar”, sí que aún hay que esperar a que se den las directrices desde las instancias más altas. Por ahora, lo que sí han llegado son “unas recomendaciones para la práctica en la que se extreman las precauciones y se reducen los grupos”.

Una prudencia que ha de ser máxima, explica Jesús Tapia, del Liceo Sport Erasmus. “Todos deseamos volver lo antes posible a nuestras pistas pero ha de ser con la máxima prudencia”, comenta, consciente también de que “deben aclararnos cuándo podemos abrir los clubes, el número de alumnos por clase”. Un mar de dudas, añade, ante el que “esperamos que se utilice el sentido común para que la vuelta sea lo más lógica posible”.

En la misma línea se sitúa Carlos Solas, del Club de Tenis Hermanos Solas. “Para comenzar la actividad debe haber una seguridad y unas pautas a seguir para poder ofrecer un entrenamiento seguro. Está claro que el tenis se juega en una superficie de unos 550 m2 y que hay poco contacto”.

Gustavo Pérez, de los clubes de tenis de Almería y El Ejido, ve la vuelta “complicada” pero “progresiva”. “Tendremos que esforzarnos mucho en conseguir que el tenis sea una actividad segura y saber comunicarlo a los alumnos”, si bien “pienso que estamos muy bien situados con respecto a otros deportes por las características del tenis; no es un deporte de equipo, no es de contacto y se practica al aire libre con muchos metros cuadrados por jugador, siendo muy fácil mantener una distancia de seguridad muy superior a la recomendada”.

“Nuestro deporte es al aire libre y con una distancia entre un jugador y otro bastante mayor de la requerida”, argumenta Paco Torres desde el Club de Tenis Indalo, para quien una solución sería “que cierren las dependencias de los clubes pero que dejen jugar” ya que “los tenistas que compiten necesitan entrenar, no pueden estar dos meses sin tocar una bola porque se pierde ritmo y físico, son chavales en formación, no son profesionales, y en casa no harán gran cosa de físico”.

El tenis “podría ser de los primeros deportes en los que se podría comenzar a realizar la enseñanza, ya que las clases son de seis a ocho alumnos o de cuatro a seis si son de competición, donde además la interacción es mínima, porque suelen jugar uno en cada campo y sería mucho más fácil mantener la distancia de seguridad porque no hay contacto directo”, aporta Álvaro Ortega, del Club Hípico de Almería, además de tratarse de un deporte “en un entorno abierto, al aire libre”.

En el Club Natación Almería, Rafa Aguado espera que “a partir del día 11 de mayo podamos empezar a funcionar aunque sea con los tenistas federados y poco a poco con el resto. Al ser un deporte sin contacto será de los primeros en ponerse en marcha y guardando las medidas de seguridad se incorporarán el resto de alumnos”.

Hasta junio se iría Antonio Gómez, de los clubes de tenis de Albox y Huércal-Overa, “porque para entonces todo estaría ya funcionando con cierta normalidad y creo que los padres estarían más tranquilos después de ver la vuelta de todos esos servicios”. Su propuesta sería por lo tanto “empezar prácticamente los últimos, ya con horarios de verano repartidos en grupos reducidos de mañana y tarde”.

“La salud es lo más importante de todo”, comenta por su parte Simón Carrillo, del Club de Tenis Aguadulce, aunque no oculta que “se intuye próximo el regreso al deporte individual, hay muchas ganas de volver y crecen las ganas de entrenar, lógicamente, con los protocolos necesarios”.

Las mismas ganas tiene Elena Cerezo, de la Delegación en Almería. “Veo la vuelta con mucha esperanza y luz. Creo que el deporte es esencial para la condición física y el tenis en sí por la cantidad de valores, disciplina y habilidades mentales que aporta a los niños”.

“Los entrenadores debemos ahora más que nunca aportar ese punto de felicidad y gratitud en nuestros jugadores y alumnos, para que a través del tenis satisfagan sus necesidades de ocio y puedan llevar mejor aún sus situaciones en el colegio, en casa o en el trabajo”, añade Antonio Vargas desde el Club de Tenis Adra, esperando que una vez se supere el actual estado “sientan ese vínculo y esa motivación por volver a jugar al tenis”.

También en la modalidad de tenis playa, encabezada en Almería y Andalucía por Gustavo Staniscia, ha valorado la actual situación, consciente de que, en su caso, “al jugarse en dobles, sabemos que va a retrasarse en el inicio de la competición”. Aún así, “se juega en la playa o en clubes al aire libre y por la información con la que contamos parece que se podría empezar a entrenar y practicar de manera individual, para estar listos a la hora de que la desescalada llegue a su fin y se pueda competir”.