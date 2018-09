"El equipo lo da todo en esfuerzo, pero en lo futbolístico aún no"

-¿ganas de lograr ya el primer triunfo de la temporada?

-Cada partido es una oportunidad para nosotros. Nos viene bien que sea cuanto antes porque estamos deseando de volver a competir para ver si esta dinámica cambia cuanto antes porque el equipo merece algo más.

-¿Considera que el Osasuna puede dejar espacios aprovechables?

-Estamos empezando y quedan muchísimas jornadas por delante. Ellos tienen un objetivo diferente al nuestro y por jugar en casa a lo mejor tienen algo más de presión. El partido nos llevará donde los equipos queramos. Es cierto que con el paso de los minutos quizá ellos puedan abrirse un poco más y tenemos que saber leer ese tipo de situaciones.

-¿Cómo ha visto al vestuario tras la derrota frente al Málaga?

-Estaba dolido porque son conscientes de la dificultad de ganar un partido en esta categoría y con este tipo de rivales y estuvimos muy cerca, por lo menos del empate. Querían brindarle a la afición una alegría que no pudieron darle y tenemos que cambiar la dinámica para ganar un partido lo antes posible sin excesiva presión. Vamos a uno de los campos más difíciles de la categoría a enfrentarnos a un gran equipo, pero tenemos también nuestras bazas y debemos aprovecharlas para sacar un buen resultado.

-¿Piensa en alinear un once diferente?

-No hicimos demasiados cambios en el último partido respecto al anterior. Creo que el equipo está bien y no haremos excesivos cambios. Hay que ver cómo están las nuevas incorporaciones, ver si llegan al 100% de su estado y decidiremos. Nos queda una sesión de trabajo y no tenemos decidido el once, aunque no habrá muchos cambios porque estamos contentos con lo que estamos viendo.

-Osasuna sabe rentabilizar bien los errores del contrario...

-Es un equipo con bastante llegada, que en su fase ofensiva, sobre todo en casa, obtiene muchas finalizaciones y tenemos que estar preparados para ello. Ni ellos nos van a dejar hacer un juego excesivamente elaborado ni nosotros a ellos, por lo que puede ser un partido de transiciones y juego directo.

-¿Teme que se reproduzca a domicilio el partido de Cádiz?

-Todavía no he detectado qué pasó en Cádiz realmente, aunque es cierto que no competimos bien. El equipo no salió como tenía que iniciar el partido, fuimos a más, quizá por el debut de muchos futbolistas... Sé que en Pamplona no va a pasar esto, vamos a salir concienciados de que hay que buscar la portería contraria el máximo de veces posible y que hay que competir desde el minuto 1. Veo al equipo más centrado en estos aspectos. En los dos partidos en casa hemos estado bien y en el de fuera no, por lo que el reto es hacerlo bien fuera.

-Reitera tras cada partido que el equipo ha dado el máximo, ¿cree que Saveljich y Narváez pueden aportar un salto de calidad?

-El equipo lo ha dado todo en cuanto a esfuerzo, pero no a nivel futbolístico, todavía no. Tenemos mucho que dar, automatismos que crear al estar conociéndonos y no hay tiempo de adaptación porque estamos en competición ya. En esfuerzo el equipo ha dado lo máximo, pero trabajamos para crear un modelo de juego propio y requiere un tiempo. Hay que tener un poco de paciencia en eso, aunque en los resultados no se puede tenerla. Las dos últimas incorporaciones nos van a aportar. Saveljich es un futbolista con mucha experiencia, liderazgo y el carácter necesario que le vendrá bien a un equipo joven. Narváez en fase ofensiva nos va a dar muchísimo. Estoy contento con la plantilla y el equipo está trabajando muy bien, irá a más.

-¿Owona y Nano llegan?

-Owona va a ser baja, sobre todo por precaución. Tenemos la semana que viene partido martes-domingo [Copa] y Nano aún no lo sabemos. Habrá un parte médico y ahí no entro. Tenemos cinco bajas y aunque el plantel es largo estamos casi con lo justo. Esperaremos a la última sesión y decidiremos.

-¿Cree que lo mejor de este Almería está aún por llegar y va a ilusionar a la afición?

-Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento a cada jugador y la plantilla general. Todavía no hemos llegado ni al 80-90% que pueden dar todos. Por eso digo que vamos a mejorar bastante a nivel individual, por lo menos. El equipo compite, pero por detalles la balanza ha ido al rival y no a nosotros. Esperemos que eso cambie cuanto antes porque hay variantes en la plantilla.