Con errores de juveniles

La UD Almería B cayó por un contundente 4-0 en Melilla y su técnico, Esteban Navarro, fue muy claro en su comparecencia de prensa posterior a un duelo en el que los suyos mostraron muchas carencias, quedando la sensación de que los locales, pese a su potencial, se quedaron con los tres puntos por más demérito de los almerienses que por méritos propios.

"La valoración es clara: cuando a un equipo de esta categoría le concedes en defensa y arriba lo que tienes no es capaz de marcar, al final se traduce en derrota. El gol tan pronto nos hizo daño, pero aún así la primera ocasión fue nuestra, tuvimos dos más, pero de cara al gol no estamos finos. Al final cuando estás en esta dinámica, un palo en la segunda parte y al final un equipo con tanta calidad como el Melilla con los regalos que les hicimos en defensa no los desaprovechó y creo que esa es la diferencia", comento el entrenador de un filial que volvió a los puestos de descenso.

Hay que asumir que somos un equipo joven, recién ascendido, pero no podemos permitir esto"

Navarro reconocía que el Almería B "es un equipo joven y esas situaciones no las estamos manejando bien y cuando te enfrentas con rivales superiores sufres y sufres... Pero bueno, el esfuerzo de los chavales está ahí, las situaciones que les generamos están ahí, pero al final nos quedamos a medias casi siempre en todo", admitiendo también que "nosotros nunca le perdimos la cara al partido, ni ante equipos que aspiran al ascenso, pero al final la categoría se decide por detalles y sabemos que los errores se pagan carísimo y estamos cometiendo errores atrás y no estamos teniendo contundencia arriba y eso te condena a la derrota. Es nuestra realidad y tenemos que seguir trabajando para evitar estas situaciones".

Por último, el entrenador del cuadro rojiblanco lamentaba que, pese a jugar en un feudo muy complicado como es el Álvarez Claro, y ante un aspirante al play off, "tuvimos cinco ocasiones clarísimas, manos a manos con el portero más el palo en un saque de esquina. ¿Se puede hacer algo más para generar algo ante el Melilla? Si llegan a entrar nos hubiésemos ido con otras sensaciones. Cometimos errores de juveniles, tenemos que asumir que somos un equipo joven, que viene recién ascendido, pero esas situaciones no las podemos permitir".