La esencia del año de Emery

Ninguna apuesta le salió mejor a Alfonso García que la de Unai Emery. Tanto en Segunda como en Primera, el míster vasco hizo un equipo con jugadores de poco nombre y muchas ganas de triunfar. Corona, Bruno, Crusat, Cabrera, Mané, Negredo, Juanma Ortiz... son algunos de los ejemplos de aquellos fichajes que se comieron la categoría e hicieron que el Almería realizara dos de las mejores temporadas de su corta historia.

Aunque ahora la situación es muy diferente y la ambición del club también, el presidente quiso tirar de archivo y piensa esta temporada están recuperando aquella esencia de fichajes. "Me recuerda este verano al año del ascenso con Unai, con jugadores que habían descendido a Segunda B o procedentes de esa categoría. Al final fueron futbolistas importantes en el ascenso y después en Primera", recuerda el presidente que les pide a sus jugadores lucha y entrega: "Los equipos que cumplen los objetivos mayores son los que más luchan y a priori no están llamados a estar arriba en la tabla. Pelean cada partido como si fuese el último de la competición. No están en las quinielas y se meten arriba. Otros están en las quinielas y no lo consiguen. Yo quiero un equipo que compita".

"Hace tras años, tras descender, tuvimos la oportunidad de hacer la mejor plantilla de la categoría, pero no hicimos el mejor equipo. Tener la mejor plantilla no te da ninguna garantía. El fútbol en Segunda es tan exigente que hay que traer gente con ganas de crecer", explica el máximo mandatario, que una temporada más volverá a no tirar la casa por la ventana en los fichajes: "Lo de los delanteros es curioso. A lo mejor en un año meten cuatro y al año siguiente, veinte. El fútbol es caprichoso. No podemos aspirar a un futbolista que ha marcado 20 goles porque lo quieren equipos de Primera. Y uno de 15, de Segunda con mayor presupuesto. Si están marcando muchos goles, no quieren venir. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un baremo presupuestario del que no podemos salir".

Al igual que habló de entradas, el presidente también se pronunció con respectoa alguna salia. De Pozo, de momento, nada de nada. "No puedo adelantar nada hasta que no esté cerrado. Ha habido ofertas importantes para el club, pero el futbolista no ha aceptado. Y otras que ha contemplado el jugador que al club no les ha interesado. El mercado es un galimatías. No puedo asegurar que va a ocurrir con Pozo", pero sí cuál va a ser el futuro de Hicham: "Se va a ir cedido al Castellón para tener minutos y recuperar la confianza. Ya hemos llegado a un acuerdo y pronto se va a hacer oficial".

Como no podía ser de otra manera, una de las últimas preguntas era al respecto de la venta del club. Después de desmentir que estuviera próxima la misma al grupo encabezado por Pablo Cortacero, la situación parece haberse enfriado bastante. "Yo ya dije que si había una oferta buena y alguien con ganas, ilusión y dinero, no tendría inconveniente en pasar el relevo para que hagan cosas que yo no puedo hacer. El día que se produzca, me sentaré aquí y lo diré. Todos los meses firmo 270 cheques de personal del club y estar todo el día hablando de la venta no es aconsejable para estas personas. Hablar por no callar y escribir por escribir no lleva a ningún sitio", finalizaba el presidente, que estará presente estos días en las diferentes presentaciones a los medios de comunicación de los nuevos futbolistas que se han incorporado.