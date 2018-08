Las estrellas del deporte almeriense apoyan a Unicaja

Muy reconocidos internacionalmente, desde el balonmano, el hockey, el fútbol y el windsurf extremo protagonizan una ‘unión’ con el voleibol dentro de ese ‘universo’ particular que es el deporte. Mejor que nadie saben valorar lo que supone Unicaja Almería, ya que son cuatro ejemplos de esfuerzo y superación, de profesionalidad y constancia, y sus vivencias en el exterior, siendo unos excelentes embajadores de su tierra al enarbolar los más sólidos valores, les dan una perspectiva que hace justicia con la dimensión real de los logros del club ahorrador a lo largo de su vida. Admirados por donde pasan, Carmen Martín, Raquel Huertas, Paulino Granero y Víctor Fernández se han querido sumar a la Campaña de Abonos ahorradora.

Este póker de ases del deporte almeriense suma una ‘quinta carta’, de color verde, a esa ‘mano’ que juega esta provincia para apostar por su mejor difusión externa y ganar con un ‘repóker’ inigualable: “Unicaja es un club muy representativo con una buena imagen que proyecta profesionalidad, así que siempre es un honor que se reconozca el deporte de tu tierra y más de forma internacional”. Carmen Martín, la estrella del balonmano, capitana de ‘Las Guerreras’ de España, ha confesado que su impresión “siempre ha sido muy positiva” al referirse a sus recuerdos, algo que ha constatado siendo jugadora profesional: “Desde muy pequeña lo conozco como una de nuestros mayores representaciones, y desde fuera refleja profesionalidad”.

Otra de las palabras utilizadas por la roquetera ha sido “fidelidad”, que sirve para conocer la valoración de una viatoreña como Raquel Huertas: “La impresión que hay de Unicaja fuera de España siempre ha sido muy buena porque ha luchado en todo momento para estar en lo mas alto del voleibol en ámbito europeo”. Habiendo sido campeona de todo en Italia la pasada temporada, esta destacada jugadora de hockey ha recordado que en ese país “el vóley es deporte profesional y todos los

clubes conocen a Unicaja Almería”. Es algo labrado en el tiempo: “El club siempre ha sido un referente en el deporte almeriense, con jugadores muy importantes en la selección como Rafa Pascual y otros, y eso quiere decir que se trabaja bien”.

Justo eso último, por su merecida fama de metódico, lo pone en práctica, desde sus sólidas bases de formación académica y aplicación al más alto nivel deportivo, Paulino Granero, que ha constatado lo que dijo tras el Mundial: “La impresión de Unicaja en Europa siempre ha sido bastante destacada e importante, puesto que como club histórico en España siempre que ha participado en contexto europeo ha dado buena imagen; yo lo que conozco es por las veces que ha viajado por Rusia, sobre todo por Siberia, y hablando con compañeros del club, Juanjo Salvador y compañía, me han comentado su experiencia, las sensaciones del frío… Unicaja siempre ha sido una referencia y esperemos que siga siendo así en el futuro”.

Con 48 años ahora, ha sido testigo de la historia ahorradora: “Lo conozco desde hace más de 30 años, cuando veía a todos esos chicos jóvenes de Almería e su intento de ascender de categoría, de llevar al club de su tierra a la máxima división del voleibol español, y poco a poco crecieron, ganaron Copa del Rey, y al final se convirtió este club en el más laureado del vóley español”. Ese espíritu del ascenso es un tesoro: “Lo hacían con mucha fe, con un entrenador como Moisés, a costa de todo querían crecer y llevar el nombre de Almería por toda España; lo lograron y llegaron jugadores a la Selección… hubo la prueba del Campeonato del Mundo de vóley playa… así creció todo, hasta ahora ser importantísimo en España”.

Ese rol es el que ha destacado el justamente doble campeón del Mundo, un Víctor Fernández muy aficionado al voleibol: “Creo que Unicaja Almería es un gran club y al haber ganado tanto es bastante conocido; me encanta el vóley y recuerdo de pequeño ver partidos de Copa del Rey en el pabellón de El Ejido, ya que jugaba en la escuela y también en la playa en verano los días que no había viento; es un gran deporte de equipo, ya que el compañerismo es básico para jugar bien”. El rider ejidense quiere a los ahorradores compitiendo en Europa aplicando su gen competitivo: “Pienso que es bueno medirse contra otros equipos que juegan fuera de España para saber al nivel que estás jugando contra los mejores equipos”.

También competitiva, pero pragmática, se ha mostrado Carmen Martín: “Jugar en Europa permite transferir la imagen del club a nivel internacional, dar nombre a la ciudad, crear multitud de oportunidades deportivas y extradeportivas, además de prestigio”. El mismo sentido le ha dado Raquel Huertas: “Sería importantísimo que Unicaja volviera a lo mas alto del voleibol, que es competir en Europa, porque eso promocionaría aun más a Almería”. Paulino Granero apuntala esos argumentos: “De cara a la provincia sería muy importante que Unicaja siguiera participando en Europa llevando su nombre por todos lados; Almería es una ciudad pequeña, pero es conocida no solo por playas o agricultura, sino que destaca en otros ámbitos”.

Pero el apoyo debe ser también contundente en la competición ‘local’, y para ello los cuatro se han ‘mojado’ por los verdes: “Sin duda intentaré seguir los partidos y

los resultados, e igualmente si tengo opciones de estar en Almería mientras la liga, iré a ver alguno de ellos”. Es el compromiso de una Carmen Martín que quiere que el pabellón se llene: “Espero que los almerienses se unan todos y apoyen el gran proyecto del Unicaja Almería, y les acompañen durante su transcurso; la ayuda de la afición debe ser incondicional en el deporte”. Igual hará Raquel Huertas, “esta temporada cada vez que pueda iré a ver los partidos siempre que mi deporte me lo permita”, ha comentado literalmente antes de pedir que los demás se sumen.

En ese sentido, ha sido directa: “Invito a la gente a que se abone a este proyecto de Unicaja, que siempre ha representado a un deporte referente en Almería, y yo todo lo que sea deporte, sea cual sea, siempre me ha gustado apoyarlo, y este en especial por todos los años que lleva el voleibol en Almería; recuerdo que cuando era niña no me perdía ni un partido, ¡qué partidazos, qué equipazo!, siempre ha sido un referente no solo en Almería, sino en España y en Europa”. También invita Paulino Granero: “Invito y deseo que se llene; cuanto mayor número de gente vaya a los partidos, cuantos más almerienses puedan ir a los partidos a ayudar y a colaborar por el bien del club, más arropado se va a sentirse el equipo y mejor para todos, así que ojalá que se abone mucha gente y ayude a ganar títulos”.

Tampoco se lo piensa perder Víctor Fernández: “Intentaré seguir algunos partidos; aunque tenga una agenda bastante apretada me gusta apoyar a mi equipo favorito de vóley”. Es más, de igual modo se la llamada a la afición: “Me gustaría animar a más aficionados a este gran deporte para apoyar a este gran equipo, ya que creo que el apoyo de los espectadores anima mucho a los jugadores para tener extra de motivación”. En cuando a lo que espera, sabe que el trabajo estará, así que se centra en ‘lo demás’: “Desearle mucha suerte para esta temporada, salud y mucha motivación para los partidos”. Carmen Martín se expresa de similar modo: “Espero que trabajen duro y bien, que puedan cumplir todos sus objetivos, pero un poquito de suerte tampoco viene mal”.

La roquetera tiene marcados sus propios objetivos del curso: “Durante mi segunda temporada con OGC Nice Handball intentaremos trabajar y conseguir el mismo objetivo que Unicaja de clasificarnos para poder jugar competición europea”. Por ser campeón del Mundo por tercera vez se encuentra luchando Víctor Fernández: “Ahora mismo estoy en una gran posición, liderando el Mundial PWA a falta de la prueba de Alemania; mi objetivo era llegar con opciones y ahora quiero entrenar a tope este mes para llegar a Alemania lo mejor preparado e intentar hacer una gran competición”. En cuanto a Paulino Granero, ha renovado con Rusia, pero puede compaginar con un club. Tras ochos años en el CSKA, tiene claras la preferencia: “Sigo estudiando alguna que otra oferta y a ver qué ocurre, pero la propuesta que llegue me debe permitir pasar mucho tiempo con mi familia, es lo más importante para mí”. Raquel Huertas se siente más fuerte que nunca: “Esta temporada ha sido increíble, jamás te deja de sorprender el deporte, es impresionante que todo sacrificio y esfuerzo tenga recompensa; me da vergüenza decirlo, pero hemos hecho historia en Italia y el curso que viene es más exigente porque los equipos esperan de nosotras a las campeonas y vamos a Europa”.