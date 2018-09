La "evolución" de 'Lucho'

Descartó que se trate de una revolución, pero Luis Enrique sorprendió al no incluir a los habituales Jordi Alba, Koke e Iago Aspas en su primera lista de convocados al frente de la selección española.

Jordi Alba, internacional con la absoluta desde 2011, y Koke, que se incorporó al grupo dos años después, se habían convertido en fijos para Vicente del Bosque y Julen Lopetegui, los antecesores del asturiano en el cargo. Iago Aspas, por su parte, fue una de las novedades de la selección española que disputó el reciente Mundial.

En la lista de España, que se enfrentará a Inglaterra y a Croacia en septiembre en la Liga de Naciones de UEFA, tampoco figuran históricos como Iniesta, Piqué y David Silva, recientemente retirados del combinado nacional. Regresó, en cambio, Sergi Roberto.

"Yo voy a hablar de los 24 que he convocado, del resto es normal que se hable, pero yo ya adelanté que iba a haber sorpresas y en el futuro habrá más", comentó Luis Enrique preguntado por la ausencia de Jordi Alba, con quien ya tuvo discrepancias cuando dirigía al Barcelona.

Durante los tres años en los que el ahora seleccionador entrenó al equipo catalán, el lateral español perdió su condición de titular indiscutible y se cayó del once azulgrana con frecuencia. Desde que Ernesto Valverde sustituyó a Luis Enrique, el lateral recuperó la titularidad.

Fiel al seco estilo que ya mostró en el Barcelona, el seleccionador apenas dio explicaciones sobre sus descartes, que no fueron pocos. A los ya mencionados, hay que añadir, respecto al reciente Mundial de Rusia, a Reina, Monreal, Odriozola y Lucas Vázquez. En total, diez de los últimos mundialistas no están en el grupo que se mide a Inglaterra en Wembley el 8 de septiembre y a Croacia el 11 en Elche.

Luis Enrique tampoco se explayó sobre numerosas novedades, que incluyeron a Dani Ceballos (Real Madrid), Suso Fernández (Milan), Pau López (Betis), José Luis Gayà (Valencia), Rodri (Atlético) y al lesionado Diego Llorente (Real Sociedad).

"No hay necesidad de hacer una revolución, pero sí evolucionar el estilo de juego. No me he fijado en si son altos, bajos, guapos o me caen bien o mal", afirmó. "Mano dura no voy a poner. El que viene ahora es un grupo cambiado, hay once jugadores que no han estado en el Mundial. Y vamos a cambiar lo que creo que necesita el grupo", continuó.

"Mi idea es jugar 4-3-3. Hay jugadores polivalentes, es una selección equilibrada, la media de edad es de 26 años, está bastante equilibrada. El estilo va a ser el mismo en cuanto a la posesión. Si nos comparamos con la mejor versión de la selección, ahora seremos inferiores", agregó el preparador.