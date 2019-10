"Para mí es más fácil marcar gol que convencer a la oposición"

–Ya ha superado los cien días en su 'primera vez' en el mundo de la política, ¿qué tal esta experiencia hasta el momento?–Estoy acomodándome a esta nueva situación, poco a poco. La toma de posesión fue en junio y empezamos a gobernar. Al ser también concejal de Fiestas, me tocó la Feria de Berja y es cierto que estuve un tanto agobiado al principio, porque lo compaginaba con mi trabajo en la autoescuela de mi familia, pero no me gusta estar a medias tintas y di el paso para estar a tiempo completo y estar cerca de la gente del pueblo.

–¿Qué es más fácil, hacer un gol o convencer a la oposición en un pleno?–Para mí es más fácil hacer goles [risas]. Siempre hay discrepancias. Lo que tengo muy claro es que nunca me voy a pelear por la política con nadie. Le debo mucho a Berja, a su gente, y cada uno tiene su forma de pensar y eso hay que respetarlo.

–¿Cómo es ahora el día a día de Rafael Villegas?–Antes iba a dar clases con el coche, la moto, clases teóricas... Mi rutina era trabajar en el negocio familiar, pero cuando empecé en política hace unos meses me fue cada vez más difícil compaginar ambas cosas. Ahora solamente puedo echarles una mano de vez en cuando a mis padres. Yo me presenté con todas las consecuencias, la gente esperaba que diese la cara y aquí estoy, a pie de calle.

–Aunque parezca de lo más normal, no es fácil ver a un concejal de Deportes que haya llevado una vida deportiva...–A veces es difícil normalizar ciertas situaciones. Antes se veía a los políticos como personas más alejadas. Nuestro alcalde, José Carlos Lupión, quería a alguien vinculado al deporte para este puesto y por eso me lo propuso. Siempre me ha gustado el deporte. Llevo desde los diez años federado en fútbol. Ahora, como concejal, soy el mismo de siempre, con la diferencia de que puedo ayudar más a la gente.

–Últimamente se ve mucha crispación en el entorno de la política... ¿Sería necesario sacar una tarjeta roja a veces a algún político?–A nivel nacional se han visto situaciones en las que la honestidad de ciertos políticos queda en entredicho, pero creo que en el ambiente municipal es distinto. Esto es más cercano, se valora más a la persona. Lo que me prometo es que ese tópico de que todos los políticos son iguales no se pueda decir aquí en Berja. Mis padres siempre me han educado en la humildad y la honradez.

–Estar en un equipo de fútbol ayuda a nutrirse de valores...–Sí, en un equipo se crea disciplina, educación y convivencia. Sin valores no puedes estar en una sociedad y el vestuario es una sociedad.

–¿Qué le dicen sus compañeros de vestuario?–Lo que más me dicen, cuando saltamos al campo, es que cuando voy a arreglar el césped, que se puso hace doce años. Bromean con eso.

–¿Qué objetivos se marca esta temporada con el Berja CF?–Somos el filial del CD El Ejido, equipo que descendió a Tercera, del que se fue el expresidente Pierre Mevy... Este curso tenemos un equipo joven, prácticamente nuevo. Estamos en época de adaptación y la prioridad es la permanencia.

–¿Y cómo concejal?–Estar al servicio de la gente en el día a día. Que el deporte siga creciendo en Berja. Queremos remodelar el campo de fútbol, hacer una pista de skate y una vía ferrata. Que haya un amplio abanico deportivo para todas las edades.

–Ha llevado el negocio familiar, es capitán de un vestuario... La asignatura de la gestión no es algo nuevo para usted... –Mis padres confiaban en mí para manejar el negocio, así que trato de llevar esa experiencia a lo que hago ahora y seguir aprendiendo.