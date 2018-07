"He estado cuando más falta hacía"

-otra temporada de sufrimiento con final feliz.

-Cuando cogí el equipo en Navidad, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero teníamos nuestras opciones. Estuvimos a punto de librarnos incluso de la promoción, pero al final la jugamos y hemos conseguido la salvación. Es cierto que había dudas, porque son dos meses sin jugar, pero hicimos una apuesta importante por llegar muy fuertes físicamente a los partidos y nos salió bien.

Tenemos que valorar a los jugadores de la tierra, son gente que siempre dan un paso al frente"Estamos creciendo mucho como club y debemos de trabajar muy bien para no morir de éxito"

-Toca aprender de los errores.

-El más importante es que tenemos que valorar a los jugadores de la tierra. Son gente muy comprometida, que dan el paso al frente en el momento en el que se necesitan. Pero hay que cuidarlos y eso es la mejor lección.

-Me dice que no sigue el próximo año.

-Es una cuestión personal. He compaginado estos años la dirección deportiva del club con el primer equipo, dedicando muchísimas horas. En la próxima temporada, por motivos personales, no voy a tener tantas horas y momentáneamente doy un paso al lado, aunque seguiré vinculado al rugby.

-Se le va a echar de menos.

-Espero que no. He dejado gran parte del trabajo hecho para el primer equipo. Antes de la promoción, me puse en contacto con varios jugadores y el nuevo director deportivo es el que tiene que tomar la decisión de a quién contratar. Con los entrenadores, lo mismo. El año pasado buscamos un perfil de alguien que viniera a enseñarnos; ahora buscamos a alguien de un nivel parecido al mío, con experiencia, que lleve mucho años trabajando desde abajo hacia arriba. En Valencia tenemos tenemos varios técnicos que nos interesan.

-Se va justo cuando les van a dar un campo.

-Precisamente he estado cuando creo que más falta hacía. Ahora espero que los que vienen hagan las cosas con sentido común, yo seguiré echando la mano en lo que haga falta.

-Toca crecer.

-Estamos creciendo mucho aunque no lo parezca. En los cinco últimos años hemos conseguido más que en los treinta anteriores, gracias principalmente a un esfuerzo conjunto. A partir del proyecto URA, hemos tenido gran presencia en los medios. El problema es que ahora necesitamos gente que sea capaz de trabajar en algo grande, corremos el peligro de morir de éxito. Pero creo que el club está trabajando muy bien en eso.

-¿Cómo van a ser los domingos desde la grada?

-Tranquilísimos [ríe]... No, hablando en serio. Lo voy a echar mucho de menos, a pesar de lo mal que lo hemos pasado al competir con clubes mucho más poderosos, he disfrutado muchísimo. Las mariposas en el estómago seguirán conmigo.

-En veteranos seguirá jugando supongo.

-Algún partido jugaré, pero no voy a poder dedicar más de cinco o seis horas diarias como hasta ahora al rugby.

-¿Cuál va a ser el deporte de truhanes que va a practicar este caballero ahora que le toca descansar del oval?

-Tradicionalmente he jugado al baloncesto como hobby. Y digo esto porque el rugby no se puede considerar un hobby: al rugby o se juega o no se juega. Pero ahora voy a tener poco tiempo.