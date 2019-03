El filial, a coger en el Mediterráneo el último tren hacia la esperanza

Con nueve partidos por delante, contando el de este fin de semana, y ocupando el último puesto de la tabla clasificatoria, a trece puntos de la zona de permanencia y a doce de la posición de play out, la situación de la Unión Deportiva Almería B no invita al optimismo, pero las matemáticas aún dejan al equipo canterano un pequeño margen de esperanza que podrían hacer más extenso si este domingo suman un triunfo frente a la UD Melilla. Un reto muy complicado pero no imposible para los rojiblancos, que aún se niegan a arrojar la toalla y tratarán de dar la sorpresa ante el tercer clasificado para nutrirse de fe.

Los almerienses son colistas a trece puntos de la zona de salvación y a doce del ‘play out’

El último tren hacia la posible salvación pasará sobre el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos para un cuadro almeriense que encadena cuatro derrotas consecutivas y once jornadas sin saber lo que es ganar. Y es que la última victorias de los de Esteban Navarro se remonta al mes de diciembre, al derbi almeriense en el que se impusieron al CD El Ejido por 2-0. Desde entonces, a su casillero solamente se han sumado cuatro puntos en los últimos tres meses, lo que ha llevado al equipo a tocar el final del pozo clasificatorio, complicando muchísimo su objetivo de seguir siendo equipo de una categoría de bronce que también podría abandonar su rival, un conjunto melillense que defiende su tercera plaza, aspira a la segunda, y pelea por certificar su presencia en el play off de ascenso a Segunda División. Dos caminos muy distintos se cruzarán en busca de tres puntos que son muy necesarios para ambos, aunque por razones bien distintas.

Engonga, Lin, Guirao, Damián y Antonio Jesús son baja; regresan Sergio Pérez y Alberto Toril

Para esta cita, Navarro tendrá las bajas de Engonga, que está con Guinea Ecuatorial jugando compromisos clasificatorios para la Copa de África, de Lin, que está concentrado con la sub-22 de China, y Guirao, lesionado. A ellas se podrían sumar las de Antonio Jesús y Damián, también por problemas físicos, aunque serán duda hasta última hora. Por suerte, el de La Mojonera recupera a Sergio Pérez y Toril, que cumplieron sanción la pasada semana y se perdieron el duelo que el filial perdió ante el Atlético Malagueño por 2-0.