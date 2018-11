El filial quiere confirmar su recuperación ante un 'gallito'

La UD Almería B cerró la pasada semana su bache de cuatro derrotas consecutivas con una victoria por la mínima ante el colista Atlético Malagueño en el anexo (1-0). Necesitaban los canteranos reencontrarse con un buen resultado y hoy tratarán de confirmar su recuperación tratando de sacar algo positivo en su visita al Álvarez Claro, donde les espera la UD Melilla, uno de los gallitos de la categoría, que actualmente es segundo clasificado a solamente un punto del líder UCAM Murcia.

Los rojiblancos son conscientes de la dificultad de obtener puntos ante un claro aspirante a luchar por el ascenso de categoría, pero esperan aprovechar su buen nivel de motivación y que su oponente jugó hace pocos días Copa del Rey, ante el Real Madrid, para dar la sorpresa a domicilio. Esteban Navarro, técnico del filial, podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de Martos, mientras que la duda está en saber qué once sacará su homólogo en el banquillo de un cuadro melillense que cayó en la competición copera por 0-4. De no puntuar, los almerienses, que ocupan el puesto de promoción por no bajar, podrían volver a las posiciones de descenso de las que salieron hace una semana.

A partir de las 12:00 horas echará a rodar el esférico en un feudo donde el segundo equipo de la UD Almería nunca ha sido capaz de ganar. Será la séptima visita de los rojiblancos a un Álvarez Claro en el que solamente han sacado tres empates anteriormente, sufriendo otras tantas derrotas. La última fue por 1-0 en la 2015-2016, temporada en la que el Almería B confirmó su descenso a la Tercera División del fútbol español.