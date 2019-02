El filial visita a un rival directo en la lucha por la supervivencia

Partido clave para una Unión Deportiva Almería B que quiere tomar en tierras extremeñas un impulso de esperanza en su batalla por alcanzar los puestos de permanencia. Los rojiblancos encaran este domingo a mediodía un encuentro que tendrá valor doble, ya que se miden a un rival directo en esa dura pelea por la supervivencia como es el Don Benito, equipo del que le separan en la tabla clasificatoria solamente tres puntos. Ganar o ganar, esta es la meta del filial después de tres empates seguidos.

No cabe duda de que los chicos de Navarro han mejorado notablemente con el paso de las jornadas, obligados por sus urgencias, sobre el terreno de juego, aunque también deben plasmarlo de una forma más significativa en el marcador. No le queda otra a los almerienses que empezar a sumar de tres en tres para no perder de vista unas plazas de salvación que tienen a siete puntos. En Don Benito sería el mejor sitio para empezar.

En la primera vuelta, en el partido disputado en el Estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar, la UDA B ganó por 4-1. Fue su triunfo más contundente de la temporada y también la derrota más amplia que ha sufrido, hasta el momento, el cuadro de Badajoz. El golaverage particular, en este caso, tomará también mucho protagonismo. El filial, aunque no ha ganado todavía en 2019, ha sumado en los últimos tres compromisos ligueros. En sus últimos desplazamientos está ofreciendo buenas sensaciones, aunque no le ha acompañado la suerte. Su rival venció la semana pasada en Jumilla (0-2), y la anterior le plantó cara a UCAM Murcia (1-1), pero no gana en casa desde el 30 de septiembre cuando superó al Atlético Malagueño.