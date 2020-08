Casi medio año ha pasado desde el último entrenamiento de la UD Almería B en la Vega de Acá. Largo parón debido a una pandemia de COVID-19 que aún mantiene en el aire el comienzo de la próxima temporada, cuya fecha de inicio de la competición liguera en Tercera División aún se desconoce. Pese a ello, el plantel que dirige Fernando Santos Nandinho regresó en la tarde de este martes a las sesiones preparatorias, con la mente puesta en estar en las mejores condiciones posibles para ayudar al primer equipo en la pretemporada si fuese necesario.

Tras seis meses sin poder ejercitarse en grupo, el retorno al verde del filial, según Nandinho, “se prepara con calma, para no correr riesgos. Son muchos meses parados, aunque hayan hecho ejercicios por su cuenta. Pero había muchas ganas”. Con la incertidumbre de no saber cuando podrán disputar de nuevo un partido oficial, el luso explica que han vuelto ya al trabajo “sobre todo porque hay jugadores que harán la pretemporada con el primer equipo. Tenemos que meterle ya algún ritmo competitivo y que puedan responder al técnico. Los jugadores del primer equipo acabaron hace una semana y no lo han perdido”.

"Todos los rivales se están reforzando, algunos tienen casi la plantilla cerrada. Aunque no sepamos aún cuando jugaremos, hay que fichar ya porque vamos retrasados en ese sentido"

En relación a los efectivos disponibles, el entrenador del Almería B admite que “ahora mismo estamos lejos de tener la plantilla cerrada y la que queremos para competir a un nivel para estar arriba y luchar por el ascenso, que es nuestro objetivo. Vamos a empezar con gente del juvenil. Tenemos nueve futbolistas de la pasada campaña. Hay que reforzar el plantel. Va a ser un año duro, los rivales se están reforzando muy bien, con plantillas prácticamente cerradas. Aunque no se sepa cuando empezará el campeonato, hay que trabajar ya y fichar, vamos retrasados en ese sentido. Queremos intentar tener dos o tres jugadores que no sean sub-23 y aporten experiencia al resto, a los más jóvenes de nuestra plantilla.”