"Por fin acaba esta pesadilla indeseable"

-ya ve la luz al final del túnel...

-Más feliz, imposible. Por fin acaba esta pesadilla que cualquier futbolista no desearía tener. Son siete meses muy duros y de mucho trabajo, pero sabía que era una piedra en el camino e iba a superarla. Ahora solo falta coger ritmo y poco a poco estar a disposición del míster.

-¿Qué sensaciones tiene tras recibir el alta médica?

-La verdad que las sensaciones de la rodilla me han ido siempre muy bien. Es cierto que aún me falta coger un poco de ritmo, pero creo que pronto lo tendré.

-¿En quién se ha apoyado para salir del trance?

-Son momentos muy difíciles en los que te apoyas mucho en familia y amigos, la gente que te quiere. Hay que trabajar mucho en la sombra, en el gimnasio, con días en los que todo se ve nublado y no tienes ganas de nada porque no te encuentras bien. Pero poco lo vas superando, sabes que no te queda otra que seguir hacia adelante y me lo he tomado como un obstáculo en el camin o. Tengo 20 años, soy joven y ahora toca disfrutar.

-¿La lesión y su recuperación le ha cambiado la percepción de los entrenamientos?

-Esto me ha hecho valorar todo un poco más, pero pienso igual que antes.

-¿Cuándo creen los doctores que estará en condiciones de volver a jugar?

-Simplemente me han dado el alta médica. Ahora lo que menos quiero tras una lesión tan grave y larga es precipitarme. No me gusta poner fechas, cuando me encuentre al 100% lo haré lo mejor posible para entrar en las convocatorias.

-¿Cómo vivió la recta final del curso pasado sin poder participar con el descenso en juego?

-El año pasado sufrimos mucho y me dolió mucho no poder estar en los últimos siete partidos, donde nos jugábamos todo. Este año hay más tranquilidad,aunque la temporada es muy larga y hay que seguir por este camino.

-¿Qué tal ha visto al equipo este curso desde fuera?

-Bien, estamos siendo muy fuertes ante nuestra afición, siendo un gran equipo. Es cierto que debemos mejorar fuera de casa, todos sabemos que podemos dar un poco más, pero creo que eso se va a mejorar.

-¿Tiene prevista una fecha para verse a tope físicamente?

-No me gusta poner fechas después de una lesión tan larga y grave, pero creo que en quince días o un mes, según me vaya encontrando, el tiempo lo dirá.