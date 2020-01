'Con fina desobediencia' cierra la gran semana del oval

No hay título que mejor encaje con lo que ha venido siendo la historia de Unión Rugby Almería en los últimos años, en referencia a esa parte de reivindicación que se ha visto obligado a ejercer para encontrar justicia y crecer gracias a ella. Por eso, conscientes de que el camino no ha sido fácil, que casi de modo literal se ha tenido que agarrar un balón de fútbol y salir corriendo, la llegada y el rato compartido con Fermín de la Calle se supo exprimir al máximo y disfrutar como pocos eventos permiten. Cercano, comprometido, ponente y escuchante, este periodista gaditano primero (se) ganó (a todos los presentes) y después gozó de su cariño en el tercer tiempo que, como bien manda la liturgia rugbística, era el obligado cierre a la presentación de ‘Con fina desobediencia’.

Editado por Libros del KO y a punto de abrir su quinta edición, esta obra no se aprovecha de ser ‘única en su especie’, sino que su merecido éxito radica más en su calidad. Trabajo, talento y oportunidad no están reñidos, y tres años ante el teclado, una brillante narrativa dinámica y un agujero tapado son su traslado a lo que supone este libro: “Como periodista que soy, más que escritor, porque en realidad lo que soy es periodista, hacía tiempo que tenía la espina clavada de que en castellano no había escritos libros de rugby, no había literatura, y me llegó el ofrecimiento a través de Libros del KO hace tres años y medio”. Fermín de la Calle aprovechó “para saldar esa deuda que yo tenía y también para que pudiera dar visibilidad a este deporte”.