Fornés no piensa en "revancha" del Unicaja ante el Melilla, sino en "demostrar nuestro nivel"

“Es muy fácil decir cuando vas invicto que todo irá rodado, parece que todo va a ser así durante toda la temporada, pero para nada”. Habla Miki Fornés, jugador del Unicaja Costa de Almería, que ya vela armas para la final de la Superliga, que le medirá ante el Melilla, su verdugo en la reciente final de la Copa del Rey, y que espera en la serie definitiva a cinco partidos después de que los verdes remontaran con una gran dosis de épica los dos partidos de las semifinales jugados en el Moisés Ruiz ante el Guaguas.

El camino seguido por los verdes hasta que se han situado a tres victorias de su duodécimo título liguero se ha completado tanto con trabajo como con superación de adversidades, y jamás se han sentido, ni en lo bueno ni en lo malo, dejados por la afición: “Algo que se comenta mucho entre los jugadores es el apoyo que estamos teniendo por parte de los aficionados; es brutal, a nosotros nos ayuda muchísimo saber que están siempre ahí, tanto cuando estábamos invictos en la primera vuelta como cuando hemos tenido algunos problemas con COVID, o después de la Copa, que no conseguimos llevarnos la victoria; se nota en cada partido”. Palabra de Fornés.

Ese es el camino más recto para lograr alzarse campeones, el agradecimiento, siempre en positivo: “No es revancha, sino ganas de hacerlo bien, ganas de demostrarle a nuestra gente que llevamos todo el año trabajando muy bien y que podemos hacerlo; nosotros tenemos que pensar en nuestro nivel de juego y todo el trabajo que llevamos acumulado, y vamos con las ganas y la ilusión de querer hacerlo lo mejor posible para darle alegría a la afición y a nosotros mismos”. No duda de que “todo suma; para nosotros es una pasada notar a toda la gente con nosotros, apoyándonos; sé que se suele decir y que ya se sabe, pero es la verdad que ojalá siga así por mucho tiempo, y los jugadores no tenemos nada más que dar las gracias”. El mejor modo es brindarles la conquista de la Superliga.

"Son muy buen equipo, van a meter presión al saque"

Ahí encuentra Unicaja Costa de Almería su mayor motivación para doblegar a un Melilla Sport Capital al que Miki Fornés elogia: “Obviamente es muy buen equipo, muy regular, se ha mantenido con un buen nivel durante toda la temporada, y así lo dice la clasificación y la final de Copa”. A ella se retrotrae, pero no en exclusiva, para pensar en esta nueva final entre ambos: “Cada parte de la temporada es diferente y no va a ser ahora de otra manera; tenemos que pensar en nosotros mismos y en qué no hicimos tan bien en la final de Copa y en qué sí hicimos bien en los dos partidos de liga que les ganamos; son muy buen equipo, van a meter presión al saque, que se les da muy bien, y algo que marcó la diferencia en Canarias fue su nivel de cambio de saque, de ‘side out’, en lo que fueron muy contundentes y a nosotros nos faltó un poco eso precisamente”.

Remacha el central balear las claves: “Llevamos trabajando desde entonces para mejorar eso y ahí creo que va a estar la diferencia entre llevarse la victoria o no, apretar al saque y el ‘side out’”. Llegados a este punto, “ahora ya sí que sí para mí llegan los dos mejores equipos de toda la temporada; Melilla lo ha demostrado todo el año, pero la verdad es que en mi cabeza solo está pensar en nosotros y nada más”, textualmente. No se tiene el factor cancha, con dos partidos menos jugados por parte de los ahorradores, pero Miki le resta importancia apoyado en la confianza: “Ahora quién se acuerda de eso; estamos en la final y ya está, y como dice alguna gente, que creo que es bastante acertado, las finales se ganan fuera de casa, así que nosotros pensaremos en eso para llevárnosla”.

Cree Fornés en las posibilidades reales de alzarse campeones: “Por supuesto; para eso estamos aquí; yo siempre, desde el principio, he creído en este equipo y sé que todos los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, los aficionados… también, creo que creen en nosotros, por eso están ahí, y siempre es positivo para conseguir el objetivo”. Sobre él y sus compañeros advierte de que llegan a tope: “Hablando de mí en particular, estoy bien físicamente, bien mentalmente, y creo que en la línea de todos los jugadores; creo que llegamos en un muy buen momento, con la ilusión al cien por cien, o más, y con las ganas de hacerlo bien, así que partiendo de ahí, todo irá mejor”.