Otra foto inicial diferente

Como ocurriese el miércoles y como ocurra el viernes y el sábado, este jueves el Almería se ha ejercitado a puerta cerrada. Lejos de acercarse a los aficionados más pequeños, de asueto esta semana, y metidos en la moda de dar cuantas menos pistas mejor, el club rojiblanco incluso ha colocado mallas en las vallas exteriores del recinto del Estadio de los Juegos Mediterráneos para tapar cualquier visibilidad desde fuera. De ahí que no sea sencillo adivinar qué pondrá en liza Rubi para un duelo tan trascendental como el del próximo domingo (18:30 horas) ante el Valencia en la Vega de Acá.

Rubi recupera a Eguaras y Sousa, después de cumplir el primero el ciclo de amonestaciones que le hizo perderse el encuentro en Vigo, y de evolucionar el segundo con sus dolencias por si hubiese algún tipo de problema con Luis Suárez. Así, el técnico de Vilasar de Mar sólo cuenta con las bajas de los lesionados Akieme y El Bilal Touré. En las 27 jornadas disputadas hasta la fecha, el catalán, que ha empleado hasta 29 jugadores diferentes, no ha repetido once y no parece que lo vaya a hacer esta semana.

El dibujo también es una incógnita. Habituado a un 1-4-1-4-1 en la pasada temporada, el Almería ha formado tanto con línea de tres centrales como de cuatro. Incluso en la última opción en las últimas semanas los rojiblancos han actuado con dos delanteros, llegándose a formar una buena sociedad entre El Bilal Touré y Luis Suárez; en Vigo era Baptistao el que actuaba por dentro junto al colombiano.

De la Hoz y Embarba se postulan como novedades ante el Valencia, duelo en el que la experiencia jugará un papel más que importante, si bien la primera duda radica en el lateral derecho, posición en la que Chumi jugó la pasada jornada. Con Mendes destinado al ostracismo y Pozo actuando más como revulsivo, sobre todo, como extremo, el gallego podría repetir en una alineación en la que parece que se caerá Samu Costa para que regrese César de la Hoz.

Con Melero, Robertone y Luis Suárez como fijos, las otras incógnitas están en las bandas, jugándose Puigmal, Embarba y Baptistao dos puestos, sin descartarse incluso la presencia del propio Pozo como extremo derecho. Si Rubi apuesta por esa experiencia, Embarba regresará a la foto inicial en detrimento de un Puigmal que no realizó mal partido en Vigo, restando por ver si Robertone continúa jugando partiendo desde uno de los costados, con Baptistao por dentro o si el técnico indálico vuelve al 1-4-1-4-1, con las bandas para Embarba y el brasileño.