Fran, Turki... éxtasis

Nadie, absolutamente ninguno de los que estuvimos este domingo de casi verano en Butarque podremos olvidar lo que sucedió no ya en los noventaytantos minutos de juego, sino en toda una jornada que comenzó al alba y acabó al alba. Como nadie, y eso es así, puede quitarse de la cabeza el nombre de Fran Fernández, vilipendiado siete días atrás, elevado a los altares siete días después.

Una temporada así tenía que acabar precisamente así, honrando la locura que es cada año la Segunda División, ingresando en el alargue del último partido fuera del ascenso directo, y saliendo del mismo en Primera y como campeones. De por medio, un gol del último clasificado, entrenado por un almeriense que devuelve con creces todo lo que algunos creen que les quitó hace una semana. Por eso el gol de Zarfino sonó en las gargantas de toda Almería mucho más que los que anotaron antes Ely y Sadiq. Por eso el asunto no se dilucidó en Leganés, sino en el municipio contiguo, Alcorcón. A la historia pasará que se subió en Leganés, pero en realidad será mejor decir que fue en el Sur de Madrid.

Por más que la megafonía pepinera pidiera al público almeriense que no saltara al césped tras el pitido, algunos no pudieron contenerse y se diría que hasta es comprensible, porque el sufrimiento experimentado durante todo el partido, que ya comenzó torcido desde bien pronto, no se puede comparar a nada. Se entiende que se escuchara más, durante muchos más minutos, a la motivada hinchada local, invitada a una ceremonia ajena de la que se sintieron protagonistas hasta el extremo, y de la que terminaron siendo testigos de excepción.

Como lo fue Turki, quien vivió en primera persona esa agonía como un aficionado más. No se pudo sentar en el palco, aunque en realidad no quería. Lo hizo en la primera fila, escoltado por El Assy y otros colaboradores de su séquito, a los que no dejaba de preguntar, conforme se acercaba el final, qué estaba pasando primero en Valladolid y luego ya centrado en Alcorcón. Pero no fueron ellos quienes le informaron del gol de Zarfino. Fue Almería entera, cuando el reloj ya había pasado el 90’ y la gloria se escurría entre los dedos otra vez. El boss no pudo evitar ser uno de los que accediera al césped para levantar los brazos y saltar junto a sus jugadores, en esos segundos, minutos, de éxtasis que solo los futboleros, y ningunos otros, pueden saber cómo son. Y si algo es Turki, es un futbolero empedernido. En las tripas de Butarque le esperaban no menos de 20 personas de su equipo, árabes elegantemente vestidos e indisimuladamente felices.

Lazo lloró mucho, muchísimo. Iván Martos quiso llevarse un trocito de red para el recuerdo, a Pozo le cantaron a todo lo que daban esas gargantas que se quede en Almería. El Assy voló por los aires, como Rubi, quien en cambio compareció en la sala de prensa como si nada, con palabras mesuradas y alegría contenida, explicando que está muy agusto en Almería, que la experiencia está siendo acojonante y que no quiere bajarse de este sueño. Samú se enfundó un sombrero de paja y se dio varios naturales con una bandera a modo de muleta. Sadiq bailó, como Rama y Appiah. ¿Y Fran? ¿Qué haría? Un trocito de esto también es suyo.